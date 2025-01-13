Хорватия переизбрала президента на второй срок. Что Миланович говорил об Украине

Политик известен своей антиукраинской позицией и критикой Киева

На президентских выборах в Хорватии победил действующий глава государства Зоран Миланович, известный своей антиукраинской позицией. По результатам второго тура его поддержали 74,66% избирателей, что составляет более миллиона голосов.

Независимый кандидат Драган Приморац набрал всего 25,34% голосов. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии страны.

За Милановича отдали свои голоса 1,1 миллиона хорватов. Его оппонент, независимый кандидат Драган Приморац, поддержанный провластной партией "Хорватское демократическое содружество", получил 378 172 голоса. На избирательные участки пришли 44,16% граждан, обладавших правом голоса.

Действующий президент значительно улучшил свой результат по сравнению с первым туром выборов, состоявшимся 29 декабря прошлого года. Тогда Миланович получил поддержку 49,09% избирателей, а Приморац – 19,35%.

Позиция Милановича по отношению к Украине

Зоран Миланович возглавляет Хорватию с 2020 года. До 2016 года он был лидером Социал-демократической партии страны. Политик известен своей антиукраинской позицией и критикой Киева.

В январе 2022 года он назвал Украину "самой коррумпированной страной в мире". Накануне полномасштабного российского вторжения Миланович характеризовал рост напряжения как "происходящие в прихожей России" события. Президент Хорватии также выступал против предоставления военной помощи Украине со стороны Европейского Союза и введения санкций в отношении Москвы.

Кроме того, в 2023 году Зоран Миланович заявлял, что Крым якобы никогда не будет Украиной. Такое он сказал, призывая не сравнивать ситуацию в Косово с аннексией Крыма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Хорватии радикально высказался по поводу отправки войск в Украину. Политик известен своими пророссийскими высказываниями.