"Якби війна тривала ще п'ять років...": у Німеччині знайшли несподіваний "плюс" такого сценарію, відповідь України

На думку очільника німецької розвідки, Росія прагне спрямувати сили проти Європи

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія може випробувати єдність Заходу після завершення війни в Україні. За його словами, це створює потенційну загрозу для європейських країн. Раніше стало відомо, що НАТО може поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО.

Про це він сказав у інтерв’ю Deutsche Welle. Каль зазначив, що закінчення бойових дій у найближчі роки може лише прискорити бажання Кремля перевірити дієвість положення, яке передбачає колективну відповідь на напад.

"Ми дуже сподіваємося, що так не станеться… Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу", – зазначив очільник розвідувальної служби.

Очільник німецької розвідки наголосив, що тривала війна в Україні фактично відволікає Росію від прямої агресії проти Європи. Він зазначив, що у разі припинення бойових дій до 2029-2030 років Москва зможе швидше накопичити ресурси та зосередитися на загрозах для НАТО.

"Також можливо, що конкретна загроза чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських держав станеться раніше, ніж передбачали досі… Раніший час завершення війни в Україні дозволив би росіянам переспрямувати енергію туди, куди їм найбільше хочеться – проти Європи", — заявив Каль.

У відповідь на цю заяву керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Захід не зможе уникнути війни з Росією, навіть якщо бойові дії в Україні триватимуть ще кілька років.

"Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з РФ через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора", – зазначив Коваленко.

Він наголосив, що Європа має почати готуватися до можливого нападу РФ вже зараз, оскільки безпека Заходу буде під загрозою незалежно від перебігу війни в Україні.

"Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз, на жаль. Психологію росіян добре розумію — вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі ", – заявив він.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині політичні партії переможця парламентських виборів Фрідріха Мерца, та чинного канцлера країни Олафа Шольца – Християнсько-демократичний союз та Соціально-демократична партія Німеччини – погодили рамковий документ для подальших переговорів про парламентську коаліцію. Рішення цих двох партій залишає "за бортом" проросійську партію "Альтернатива для Німеччини", яка попри своє друге місце на виборах, в реальності фактично ні на що не впливатиме.