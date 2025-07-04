Тотальний блекаут у Чехії паралізував рух транспорту і не тільки: що там трапилося (фото)

Блекаут не торкнувся аеропорту Праги

У п'ятницю, 4 липня, у Чехії стався тотальний блекаут. Потужний енергетичний збій викликав справжній хаос: паралізовано громадський транспорт, люди застрягли у ліфтах.

Про це пише denik.cz. Зазначається, що блекаут стався у Празі та ще кількох містах Чехії. Наразі точна причина відключення світла встановлюється.

"На цей момент ми можемо підтвердити, що стався збій лінії V411 та згодом виник острівний режим роботи на півночі та сході Чеської Республіки. Частина системи передачі знеструмлена, подія також торкнулася більшої частини підстанцій системи передачі. Причини розслідуються", – заявили в ČEPS.

Масштабне відключення електроенергії паралізувало рух трамваїв у Празі

Транспортний колапс в Чехії

Внаслідок масштабного відключення всі лінії празького метро (A, B та C) були зупинені, трамваї також не ходять. Станом на 14:30 рух громадського транспорту у Празі повністю паралізовано. Строки відновлення роботи наразі не відомі. Зазначається, що найбільше постраждала від блекауту правобережна частина столиці, де мешкає значна частина населення.

У Чехії паралізовано рух транспорту

Відключення світла у Чехії

Люди застрягли у ліфтах

Після раптового відключення світла десятки людей звернулись у службу порятунку, адже застрягли у ліфтах. Рятувальники оперативно приїздять на виклики в різних містах Чехії.

"Наразі ми реагуємо на хвилю викликів про людей, які застрягли в ліфтах, а також на повідомлення про дим. Однак, як виявилося, це був не дим від пожежі, а вихлоп від дизельних генераторів, які увімкнулися після відключення електроенергії", — повідомив представник пожежної служби Мирослав Ржезач.

Зауважимо, що блекаут торкнувся не тільки у Праги, адже і за її межами мешканці залишились без світла. До слова, подекуди є перебої з інтернетом та мобільним зв'язком.

Блекаут у Чехії

Блекаут не торкнувся аеропорту Праги. Відключення електроенергії також фіксуються і в інших містах Чехії зокрема, в Младе-Болеславі, Усті-над-Лабем, Градец-Кралові.

Що з хворими у лікарнях

Як запевнив міністр охорони здоров'я Властиміл Валек, пацієнтам у лікарнях нічого не загрожує внаслідок блекауту. Усі медичні установи мають генератори, які автоматично вмикаються під час відключення світла.

"Я хочу заспокоїти всіх. У закладах охорони здоров'я чітко визначені процедури для таких ситуацій. У лікарнях, які постраждали від відключення, активовано резервні генератори. Догляд за пацієнтами не перебуває під загрозою. Звичайно, деякі обстеження можуть бути перенесені", – сказав Валек.

Чому виник блекаут

Однією з версій, на думку компанії електроенергетичної системи ČEPS, є те, що у Ходівській розподільній підстанції стався збій, який і спричинив широкомасштабне відключення електрики. Зараз компанія працює над усуненням проблеми, але причини збої та строки відновлення роботи не відомі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Китаї вибух залишить без світла цілий район. Було випробувано "блекаут-бомбу".