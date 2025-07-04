Тотальный блэкаут в Чехии парализовал движение транспорта и не только: что там произошло (фото)

В пятницу, 4 июля, в Чехии произошел тотальный блекаут. Мощный энергетический сбой вызвал настоящий хаос: парализован общественный транспорт, люди застряли в лифтах.

Об этом пишет denik.cz. Отмечается, что блекаут произошел в Праге и в нескольких городах Чехии. В настоящее время точная причина отключения света устанавливается.

"На данный момент мы можем подтвердить, что произошел сбой линии V411 и впоследствии возник островный режим работы на севере и востоке Чешской Республики. Часть системы передачи обесточена, происшествие также коснулось большей части подстанций системы передачи. Причины расследуются", — заявили в ČEPS.

Масштабное отключение электроэнергии парализовало движение трамваев в Праге.

Транспортный коллапс в Чехии

В результате масштабного отключения все линии пражского метро (A, B и C) были остановлены, трамваи тоже не ходят. По состоянию на 14:30 движение общественного транспорта в Праге полностью парализовано. Сроки возобновления работы пока не известны. Отмечается, что больше всего пострадала от блэкаута правобережная часть столицы, где проживает большая часть населения.

Люди застряли в лифтах

После внезапного отключения света десятки людей обратились в службу спасения, ведь застряли в лифтах. Спасатели оперативно приезжают на вызовы в разных городах Чехии.

"Сейчас мы реагируем на волну вызовов о застрявших в лифтах людях, а также на сообщения о дыме. Однако, как оказалось, это был не дым от пожара, а выхлоп от дизельных генераторов, которые включились после отключения электроэнергии", — сообщил представитель пожарной службы Мирослав Ржезач.

Заметим, что основная часть блэкаута наблюдается не только в Праге, ведь и за ее пределами жители остались без света. Кстати, местами есть перебои с интернетом и мобильной связью.

Что с больными в больницах

Как заверил министр здравоохранения Властимил Валек, пациентам в больницах ничего не угрожает в результате блэкаута. Все медицинские учреждения имеют генераторы, которые автоматически включаются при отключении света.

"Я хочу успокоить всех. В учреждениях здравоохранения четко определены процедуры для таких ситуаций. В больницах, пострадавших от отключения, активированы резервные генераторы. Уход за пациентами не находится под угрозой. Конечно, некоторые обследования могут быть перенесены", – сказал Валек.

Почему возник блэкаут

Одной из версий, по мнению компании электроэнергетической системы ČEPS, является то, что в Ходовской распределительной подстанции произошел сбой, который и вызвал широкомасштабное отключение электричества. Сейчас компания работает над устранением проблемы, но причины сбоя и сроки возобновления работы не известны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Китае взрыв оставит без света целый район. Была испытана "блэкаут-бомба".