Планується створити робочу групу, яка збере дані щодо антиконституційної діяльності AfD, далі справа піде в суд

У Німеччині соціал-демократи (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) висунули ініціативу заборонили проросійську праворадикальну партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Партія, яка набрала на позачергових виборах до парламенту другий результат, має бути заборонена на законодавчому рівні, вважають в СДПН. Проте є нюанс: спротив прийшов з того боку, звідки його особливо не очікували.

Про це повідомило німецьке видання Zeit із посиланням на власні джерела. Зазначається, що пропозицію ініціювати заборону AfD одноголосно схвалили делегати партійної конференції СДПН.

Планується створити робочу групу, яка збере дані щодо антиконституційної діяльності AfD. Далі справу передадуть до Федерального конституційного суду. Після цього, теоретично, заборона AfD у Німеччині стане фактично неминучою. Більше часу займе викорінення політичного спадку праворадикалів, тому в СДПН поставили завдання "назавжди відвернути виборців від "Альтернативи для Німеччини.

Проте є й голоси проти заборони AfD. Політичні партнери СДПН, християнські демократи (ХДС/ХСС), в тому числі чинний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, вважають, що забороною досягти потрібного результату не вдасться. Мерц вважає, що замість послаблення репресії проти AfD тільки посилять позицію праворадикалів, тому партію потрібно знищити політично, а не репресивними діями. Тим більше, що спрогнозувати рішення конституційного суду в цій ситуації буде дуже важко.

Нагадаємо, що 23 лютого під час позачергових парламентських виборів у Німеччині пропутінська партія отримала другий результат – понад 20% голосів та тимчасово стала другою силою у парламенті. Проте вже на початку березня ХДС та СДПН сформували коаліцію, що фактично усунуло путіністів від реальних важелів впливу на політику Німеччини.

Щобільше, 2 травня Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини класифікувало AfD, як екстремістську партію. Це не дало можливості викинути путіністів з парламенту, але вже перевело політсилу у клас "неконституційних". Тому правоохоронні органи країни можуть вживати проти членів AfD дій, які вживаються для контролю та спостереження за небезпекою екстремістської діяльності.