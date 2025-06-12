Без "Таурусів", але… Головні заяви з брифінгу Зеленського та Пісторіуса

Німеччина буде допомагати фінансувати виробництво далекобійної зброї

Німеччина не дасть Україні далекобійні ракети Taurus, але збільшить військову допомогу більш ніж удвічі. Міністр оборони Борис Пісторіус прямо сказав журналістам, що його країна не розглядає передачу цих ракет.

Натомість Берлін виділить Україні 9 мільярдів євро допомоги замість запланованих 4 мільярдів. Про це Борис Пісторіус повідомив під час брифінгу з Володимиром Зеленським у Києві.

Пісторіус закрив питання "Таурусів" одним словом

Німецький міністр оборони поставив крапку в питанні ракет "Таурус". Коли журналісти запитали, чи буде Німеччина розглядати передачу цих ракет, він відповів просто.

"Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо. Я відповідаю вам — ні", — сказав Пісторіус.

Замість ракет німці дають більше грошей. Берлін збільшить військову допомогу до 9 мільярдів євро в цьому році.

"Ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть. З боку Німеччини, я хочу сказати, що ми увійшли в цей рік, ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. Додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено", — розповів міністр.

Пісторіус також сказав, що Німеччина буде допомагати фінансувати виробництво далекобійної зброї для України.

Україна може виробляти зброї на 30 мільярдів доларів

Зеленський розповів, що Україна використовує не всі свої можливості у виробництві зброї. Через брак грошей країна не використовує 40% своїх можливостей.

"Але у нас вже на сьогодні є можливість використовувати наші можливості приблизно на 30 млрд доларів", — сказав президент.

Український лідер також розповів, що домовився з німцями про спільне виробництво зброї.

"Ми домовилися про додаткові інвестиції у виробництво. Це для нас важливі речі. Що стосується інвестицій у виробництво — ми говоримо як про виробництво в Україні, так і про виробництво у Німеччині. Коли ми про це говоримо — ми говоримо про наші далекобійні можливості", — сказав Зеленський.

Німеччина постачатиме IRIS-T три роки

Зеленський також подякував за німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T: "Ми також вдячні за постачання систем ППО IRIS-T. Ми розуміємо зараз план постачання. Я не буду говорити про всі деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога", — сказав він на брифінгу з німецьким міністром оборони.

Зеленський: "Всі зараз борються за гроші"

Президент пояснив, як він бачить теперішню ситуацію на війні. За його словами, зараз усі борються за гроші.

"Технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку. "Рускіє" борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремося також за фінанси, тому що вже є виробництво, а його не вистачає", — розповів президент.

Коли головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік запитала про санкції США проти Росії, президент відповів обережно.

"Ці санкції для нас дуже важливі. Але остаточне рішення буде у Білому домі", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що замість Taurus Україна може розробити власну ракету. Вона дістане вглиб Росії.