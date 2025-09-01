Путін озвірів? Літак фон дер Ляєн заглушили у небі, Брюссель розповів ексклюзивні подробиці

У Брюсселі підтвердили атаку РЕБ

Літак із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдів через те, що його "заглушила" Росія. Влада Болгарії підозрює саме цю версію, а в Брюсселі не відкидають її.

Про це ексклюзивно "Телеграфу" повідомила заступниця головного представника Єврокомісії Аріанна Подеста.

"Ми можемо підтвердити, що дійсно було втручання в роботу GPS, але літак успішно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють, що це сталося через явне втручання Росії. Ми, звичайно, усвідомлюємо і певною мірою звикли до загроз і залякувань, які є регулярними компонентами ворожої поведінки Росії", — сказала вона.

При цьому там звернули увагу на те, що цей інцидент лише ще більше наголошує на твердій рішучості Єврокомісії посилювати оборонні можливості та підтримку України.

"Він наочно демонструє терміновість місії, яку Президентка здійснювала зараз у країнах-членах, що знаходяться на передовій. Там вона на власні очі бачила щоденні виклики та загрози з боку Росії та її проксі. І, звісно, ЄС і надалі інвестуватиме в оборонні витрати та готовність Європи ще активніше після цього інциденту", — кажуть у Брюсселі.

Також Подеста пояснила, що інцидент стався з чартерним літаком.

"Чи було це спрямовано саме на літак, яким подорожувала Президентка, чи ні — думаю, найкраще це питання ставити, безумовно, росіянам, якщо це справді вони здійснили втручання, як підозрює болгарська влада". — сказала Подеста.

А ось офіційна представницяЄврокомісії Анна-Каса Ітконен, як передає кореспондентка "Телеграфа", запевнила, що в Європі вже давно знають про проблему і навіть активно протидіють їй.

"Одним із заходів, який ми вживаємо для реагування на ситуацію, є також запровадження санкцій проти кількох компаній, які брали участь у діяльності, пов’язаній із порушенням сигналів GPS, що впливало на наші держави-члени. Насправді ми внесли кілька таких компаній до санкційного режиму. Це дуже конкретний крок, який ми зробили у надзвичайно явних випадках, коли порушення походили з Росії", — каже вона.

Зазначимо, що фон дер Ляєн летіла до Пловдіва з Варшави на зустріч із прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим та для відвідування заводу з виробництва боєприпасів. Після візиту голова Єврокомісії без інцидентів залишила Пловдів тим же літаком.

