Путин озверел? Самолет фон дер Ляйен заглушили в небе, Брюссель рассказал эксклюзивные подробности

В Брюсселе подтвердили атаку РЭБ

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского города Пловдив из-за того, что его "заглушила" Россия. Власти Болгарии подозревают именно эту версию, а в Брюсселе не отбрасывают ее.

Об этом эксклюзивно "Телеграфу" сообщила заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Мы можем подтвердить, что действительно было вмешательство в работу GPS, но самолет успешно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это произошло из-за явного вмешательства России. Мы, конечно, осознаем и в известной степени привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярными компонентами враждебного поведения", — сказала Подеста.

При этом там обратили внимание на то, что данный инцидент лишь еще больше подчеркивает твердую решимость Еврокомиссии усиливать оборонные возможности и поддержку Украины.

"Он наглядно демонстрирует срочность миссии, которую Президент проводила сейчас в странах-членах, находящихся на передовой. Там она собственными глазами видела ежедневные вызовы и угрозы со стороны России и ее прокси. И, конечно, ЕС и дальше будет инвестировать в оборонные расходы и готовность Европы еще активнее после этого инцидента", — отметили там.

Так же Подеста объяснила, что инцидент произошел с чартерным самолетом.

"Было ли это направлено именно на самолет, которым путешествовала Президент или нет — думаю, лучше всего этот вопрос ставить, безусловно, россиянам, если это действительно они совершили вмешательство, как подозревают болгарские власти", — сказала Подеста.

А вот официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каса Итконен, как передает корреспондентка "Телеграфа", заверила, что в Европе уже давно знают о проблеме и даже уже активно противодействуют ей.

"Одной из мер, которые мы принимаем для реагирования на ситуацию, является также введение санкций против нескольких компаний, принимавших участие в деятельности, связанной с нарушением сигналов GPS, что влияло на наши государства-члены. На самом деле, мы внесли несколько таких компаний в санкционный режим. Это очень конкретный шаг, который мы сделали в чрезвычайно явных случаях, когда нарушения происходили из России", — сказала она.

Отметим, что Фон дер Ляйен летела в Пловдив из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и для посещения завода по производству боеприпасов. После визита глава Еврокомиссии без инцидентов покинула Пловдив на том же самолете.

