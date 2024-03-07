"Золотий дощ ллє нескінченно": Путін назвав найяскравішу подію 2023 року, у мережі відповіли

Диктатор нібито ніколи не може розслабитися, тому що у нього в житті багато подій

Однією з найяскравіших подій для російського диктатора Володимира Путіна у 2023 році, які він запам’ятав, стала ситуація на фронті. Загалом він порівняв своє життя з водоспадом, який робить бжжж і заявив, що у нього багато чого відбувається. У соцмережах тим часом уже встигли висміяти нові перли Путіна.

Про це російський лідер сказав на зустрічі з випускницями Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А. К. Сєрова. Вони поставили йому питання про те, яка подія йому найбільше запам’яталася у 2023 році.

"Ви знаєте, моє життя складається з нескінченної кількості різних подій і заходів. Я іноді порівнюю це, знаєте, з водоспадом. Як стоїш під водоспадом, і бжжж — ллє нескінченно", — сказав диктатор.

Також він заявив, що у нього завжди багато справ і нібито розслабитися він не може, навіть перебуваючи поряд із сім’єю.

"Навіть коли зі своїми близькими, я намагаюся не подавати виду, роблю вигляд, що все нормально, відпочиваємо. Але я знаю, що через 5 хвилин мені повинен подзвонити такий-то, через 10 хвилин я повинен подзвонити туди-то, а через півгодини відбудеться така подія, і я маю зрозуміти, що сталося, і якщо буде потрібно, відреагувати", — додав Путін.

Проте, попрацювавши, він таки зміг назвати одну події, які йому запам’яталися минулого року. Одне — обстановка на фронті.

"Все найяскравіше і значуще відбувалося на полі бою, в зоні спеціальної військової операції (війни, яку Росія розпочала в Україні, — Ред). Потім, звичайно, дуже багато питань, пов’язаних з економікою, з її підтримкою, з розвитком. забезпеченням темпу зростання економіки. Це база, на якій будується все, все наше життя. Соціальне життя та військові наші успіхи спираються на базові показники в економіці, у реальному секторі промисловості. Тому все переважно там", — підсумував російський диктатор.

Реакція соціальних мереж

У соцмережах користувачі зазначили, що життя Путіна це не водоспад, а постійна брехня, яку він невпинно подає своєму народу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Путін зробив чергову заяву нацистів в одному з інтерв’ю.