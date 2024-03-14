Потопить у крові пів світу: генетик пояснила небезпеку перебування Путіна при владі ще 10 років

Експерт розповіла, звідки диктатор черпає енергію

Навіть за 10 зайвих років при владі російський диктатор Володимир Путін встигне втопити в крові пів світу. Проте втекти від смерті не вдавалося ще нікому.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловила кандидат біологічних наук, генетик Олена Підгорна. Вона пояснила, які чинники можуть впливати на тривалість життя диктатора.

"По-перше, не слід відкидати усі чинники, про які ми вже згадували: спосіб життя, довкілля і генетика. По-друге, позитивний настрій для кожної людини має своє визначення. Якщо ми почуваємося життєрадісними, роблячи добро і живучи у мирі зі світом, покидьки можуть щиро радіти і зберігати оптимізм, скоюючи злочини проти людства", — підкреслила Підгорна.

Вона зазначила, не має значення, у чому саме людина черпає цю енергію, якщо вона дозволяє їй підживлювати себе. За словами Підгорної, хоч би як сумно це не звучало, цілком ймовірно, таких людей дійсно тримають на землі погані справи.

"Хоч би скільки грошей і лікарів у підпорядкуванні мав Володимир Путін, втекти від смерті не вдавалося ще нікому. Інша річ, що навіть за 10 зайвих років при владі диктатор встигне втопити в крові пів світу, підживлюючи себе збоченими радощами, а може й народити декількох наступників. Судячи з усього, в питанні тривалості життя Путіна українцям варто сподіватися не на генетику і хвороби, а виключно на власні сили", — підсумувала Підгорна.

Детальніше про те, чи варто українцям сподіватися на добрі новини з Москви найближчим часом, читайте у матеріалі "Телеграфа": Є надія на "зовнішні фактори": генетик відповіла, чи може Путін дожити до 100 років.

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна в інтерв’ю "Телеграфу" пояснила особливі стосунки експрезидента США Дональда Трампа та диктатора Росії Володимира Путіна.