Путін – диктатор: мер Парижа жорстко висловилася про росіян на Олімпіаді-2024

Поки що остаточного рішення ще немає

Все ще точаться дискусії на тему того, чи пускати спортсменів із Росії на Олімпіаду-2024 до Парижа. Проти цієї події виступила влада столиці Франції.

Як заявила мер Парижа Анн Ідальго, вона хотіла б, щоб російських спортсменів на змаганнях не було. Її слова наводить Reuters.

"Я волію, щоб вони не приїжджали. Ми не можемо поводитися так, ніби вторгнення не існує. Ми не можемо поводитися так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі", — заявила вона під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, що літня Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Ще наприкінці минулого року МОК допустив російських спортсменів до змагань, але за певних обмежень. Вони мають виступати у нейтральному статусі – без гімну, прапора та національної символіки. Також бан отримали представники командних видів спорту від Росії. Крім того, на Олімпіаду не пустять атлетів, пов’язаних із російськими силовими відомствами.

На початку 2024 року президент України Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону. У ньому він закликав колегу зробити все, щоби росіян на Олімпіаді в Парижі не було.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російська влада почала залякувати своїх спортсменів, які збираються поїхати на Олімпіаду до Парижа.