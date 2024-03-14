Эксперт рассказала, откуда диктатор черпает энергию

Даже за 10 лишних лет у власти российский диктатор Владимир Путин успеет утопить в крови полмира. Однако уйти от смерти не удавалось еще никому.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала кандидат биологических наук, генетик Елена Подгорная. Она объяснила, какие факторы могут оказывать влияние на продолжительность жизни диктатора.

"Во-первых, не следует отвергать все факторы, о которых мы уже упоминали: образ жизни, окружающая среда и генетика. Во-вторых, позитивное настроение для каждого человека имеет свое определение. Если мы чувствуем себя жизнерадостными, делая добро и живя в мире с миром, подонки могут искренне радоваться и сохранять оптимизм, совершая преступления против человечества", — подчеркнула Подгорная.

Она отметила, неважно, в чем именно человек черпает эту энергию, если она позволяет ему подпитывать себя. По словам Подгорной, как бы печально это ни звучало, по всей вероятности, таких людей действительно держат на земле плохие дела.

"Сколько бы денег и врачей в подчинении не имел Владимир Путин, убежать от смерти не удавалось еще никому. Другое дело, что даже за 10 лишних лет у власти диктатор успеет утопить в крови полмира, подпитывая себя извращенными радостями, а может и родить нескольких преемников. Судя по всему, в вопросе продолжительности жизни Путина украинцам следует надеяться не на генетику и болезни, а исключительно на собственные силы", — подытожила Подгорная.

Детальнее о том, стоит ли украинцам надеяться на хорошие новости из Москвы в ближайшее время, читайте в материале "Телеграфа": Есть надежда на "внешние факторы": генетик ответила, может ли Путин дожить до 100 лет.

Напомним, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина в интервью "Телеграфу" объяснила особые отношения экс-президента США Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина.