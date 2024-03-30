У Кремлі розповіли, як Путін "насправді" сприйняв теракт у "Крокусу"

Він пропускає такі трагедії повністю через себе

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, теракт та стрілянину у "Крокус Сіті Холі" дуже "болюче" та "близько до серця" сприйняв головний терорист Росії Володимир Путін. Навіть, якщо росіяни не побачили його сліз, це не значить, що він не плаче всередині себе.

Про це пишуть росЗМІ, цитуючи Пєскова. Він додає, що кожна подібна трагедія "до глибини души" вражає Путіна.

"Глава держави пропускає такі трагедії повністю через себе. І повірте мені, якщо ви не побачите на його обличчі сліз, це не означає, що йому не боляче", — каже посіпака диктатора.

За його словами, навряд чи хтось колись дізнається та зрозуміє, що відчуває Путін щодо таких трагедій.

Але ця історія про "наповненого горем" лідера країни-агресора не дуже сходиться з деякими фактами. У мережі вже пишуть про "нестикування".

По-перше, Путін та керівний склад РФ так офіційно і не відвідали меморіал жертвам теракту у "Крокусі". По-друге, усього декілька днів тому диктор відвідав в Торжику музей, де без жодних ознак скорботи та горя захоплено розглядав берестяні грамоти. По-третє, Путін так і не приїхав до місця теракту, адже за словами посіпаки, це було "недоцільно". Та й виступу щодо події росіяни очікували маже добу, а вона тривала приблизно 5 хвилин.

Користувачі мережі не оцінили спіч Пєскова.

Але Путін у скорботі та горі не забуває звинувачувати Україну у теракті та продовжує шукати "український слід". На противагу цьому саме угруповування "ІДІЛ" визнало свою участь у стрілянині у "Крокусі".

Раніше "Телеграф" писав, що голова ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, чому спецслужби РФ допустили теракт у "Крокусі".