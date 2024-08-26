Росію атакує природа: Таганрог обліпили моторошні комахи (відео)

Тисячі комах налетіли до міста

По Російській Федерації вдарила природа. Чорні хмари паразитів накрили Таганрог.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, йдеться про зелених комарів. Комахи обліпили практично все в окрузі. Стіни будинків, вікна та автомобілі "ожили" і стали чорними.

Відповідне відео вже публікують місцеві Telegram-пабліки. На одному з них зображений рій комарів, які покрили собою все вікно в одному з будинків у Таганрозі. Кількість комах настільки велика, що через них практично неможливо побачити, що відбувається за вікном.

За даними місцевої влади, спалах чисельності — природний, до нього могли призвести м’які зими та високі літні температури.

Для довідки: зелені комарі, яких ще називають комарами-дзвінцями або хірономідами, повсюдно поширене і найбільш численне сімейство довговусих двокрилих, що процвітає в сучасних умовах завдяки своїй екологічній пластичності. У стадії личинки хірономіди проводять найбільш тривалий період життя, що становить від кількох тижнів до двох років. Висока ступінь екологічної пластичності, що виробилася в процесі еволюції цього сімейства комах, дає їм широкі можливості для освоєння нових, створюваних людиною житла.

Ці комахи прямої загрози для людини не несуть, тому що не кусаються. У дорослому стані харчуються нектаром та медяною росою. Проте зустріч із таким роєм навряд чи комусь може здатися приємною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії сталося одне з десяти лих, які називають "карами єгипетськими" — навала сарани.