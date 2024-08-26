Россию атакует природа: Таганрог облепили жуткие насекомые (видео)

Тысячи насекомых налетели в город

По Российской Федерации ударила природа. Черные тучи паразитов накрыли Таганрог.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, речь идет о зеленых комарах. Насекомые облепили буквально все в округе. Стены домов, окна и автомобили "ожили" и стали черными.

Соответствующие видео уже публикуют местные Telegram-паблики. На одном из них запечатлен рой комаров, которые покрыли собой все окно в одном из домов в Таганроге. Количество насекомых настолько большое, что из-за них практически невозможно увидеть, что происходит за окном.

По данным местных властей, вспышка численности — естественная, к ней могли привести мягкие зимы и высокие летние температуры.

Для справки: зеленые комары, которых еще называют комарами-звонцами или хирономидами, повсеместно распространённое и наиболее многочисленное семейство длинноусых двукрылых, процветающее в современных условиях благодаря своей экологической пластичности. В стадии личинки хирономиды проводят наиболее длительный период жизни, который составляет от нескольких недель до двух лет. Высокая степень экологической пластичности, выработавшаяся в процессе эволюции этого семейства насекомых, дает им широкие возможности для освоения новых, создаваемых человеком местообитаний.

Эти насекомые прямой угрозы для человека не несут, так как не кусаются. Во взрослом состоянии питаются нектаром и медвяной росой. Тем не менее встреча с таким роем вряд ли кому-то может показаться приятной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России произошло одно из десяти бедствий, которые называют "казнями египетскими" — нашествие саранчи.