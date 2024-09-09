"Чєбурнет" все ближче: росіяни не можуть створити нові акаунти у Google

Проблеми почали з’являтися ще у серпні

Компанія Google більше не дає створювати нові облікові записи з використанням російського номеру телефона. Офіційно компанія не попереджала про зміни, проте так можуть працювати нові санкції США, які обмежують надання IT-послуг Росії.

Про проблеми зі створенням акаунту повідомили низка російських ЗМІ. Примітно, що подібні проблеми у російських користувачів почали з’являтися ще у серпні 2024 року.

При спробі прив'язати до нового облікового запису російський номер з'являється повідомлення: "Цей номер не можна використовувати для підтвердження".

"Ми з'ясували, що з такою проблемою користувачі почали стикатися ще в серпні. Раніше зареєстровані на російські номери облікові записи продовжують працювати", — пише одне з російських видань.

Як вже зазначалося, офіційної заяви від компанії Google про обмеження для користувачів з РФ наразі не було. Проте, можна припустити, що заборона створення акаунтів з російськими номерами пов'язані з санкціями США.

З 12 вересня 2024 американські компанії не можуть надавати в Росії різні IT-послуги. Так, про обмеження доступу або повне блокування сервісу в Росії попередили вже кілька компаній. Серед них Microsoft, Notion, Coda та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як нові санкції США проти Мосбіржі вплинули на російський рубль. Обмеження завдали сильного удару по російському валютному ринку. Фактично, вони відкинули його у середину 90-х років.