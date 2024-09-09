"Чебурнет" все ближе: россияне не могут создать новые аккаунты в Google

Проблемы начали появляться еще в августе

Компания Google больше не дает создавать новые аккаунты с использованием российского номера телефона. Официально компания не предупреждала об изменениях, однако так могут работать новые санкции США, ограничивающие предоставление IT-услуг России.

О проблемах с созданием аккаунта сообщил ряд российских СМИ. Примечательно, что подобные проблемы у российских пользователей стали возникать еще в августе 2024 года.

При попытке привязать к новому аккаунту российский номер появляется сообщение: "Этот номер нельзя использовать для подтверждения".

"Мы выяснили, что с такой проблемой пользователи стали сталкиваться еще в августе. Ранее зарегистрированные на российские номера учетные записи продолжают работать", — пишет одно из изданий.

Как уже отмечалось, официального заявления от компании Google об ограничениях для пользователей из РФ пока не было. Однако, можно предположить, что запрет на создание аккаунтов с российскими номерами связан с санкциями США.

С 12 сентября 2024 года американские компании не смогут предоставлять в России различные IT-услуги. Так, об ограничении доступа или полной блокировке сервиса в России предупредили уже несколько компаний. Среди них Microsoft, Notion, Coda и другие.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, как новые санкции США против Мосбиржи повлияли на российский рубль. Ограничения нанесли сильный удар по российскому валютному рынку. Фактически они отбросили его в середину 90-х годов.