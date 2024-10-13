Несподівана поява Кадирова та дивне рішення суддів: найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол (відео)

Чемпіонський бій завершився скандалом

У суботу, 12 жовтня, росіяни Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) та Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) провели чемпіонський бій в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі завершився скандальною перемогою Бетербієва рішенням більшості суддів.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол. Поєдинок тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу Бетербієву – 114-114, 115-113, 116-112. Відмітно, що після бою на ринг несподівано вибіг голова Чечні Рамзан Кадиров, який підняв Артура.

Найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол:

Зазначимо, довгий час бій між Бетербієвим та Біволом навіть не думали організовувати через війну в Україні, проте у світі боксу з’явився новий гравець із великими грошима та впливом — Саудівська Аравія. До речі, саме тут пройде реванш Усик — Ф’юрі.

Нагадаємо, напередодні бою Бетербієв — Бівол спалахнуло одразу кілька скандалів. По-перше, стало відомо, що український боксер допомагав Артуру готуватися до поєдинку, що закономірно не сподобалося українцям через дружні стосунки БТРа з Кадировим. По-друге, колишня дружина Дмитра розповіла його супернику про всі медичні проблеми колишнього.