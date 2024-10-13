Кадиров влаштував цирк на рингу: Рамзан опинився в епіцентрі скандалу в Саудівській Аравії

Глава Чечні був присутній на чемпіонському поєдинку

У суботу, 12 жовтня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий вечір професійного боксу, головною подією якого став бій за титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) — Дмитро Бівол (23-1, 12 КО). За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Бетербієву, викликавши гнів у любителів боксу.

Багато хто пов’язує перемогу Артура з присутністю на шоу його друга, глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє "Телеграф".

Кадиров, схоже, привітав Бетербієва з перемогою ще до оголошення результату. Артур, який має канадське громадянство, у флешінтерв’ю після перемоги прокричав: "Ахмат Сила". Додамо, що кут БТРа перед 11 раундом говорив бійцю, що той програє і йому потрібен тільки нокаут. Цей момент потрапив у трансляцію шоу.

Кадиров підняв Бетербієва після оголошення результату бою

У мережі вважають, що без Кадирова тут не обійшлося, а Бівола "пограбували".

Навіть російські користувачі вважають, що Бівола засудили.

Зазначимо, довгий час бій між Бетербієвим та Біволом навіть не думали організовувати через війну в Україні, однак у світі боксу з’явився новий гравець із великими грошима — Саудівська Аравія. Ця країна стала справжньою "меккою" боксу, де проводять лише найцікавіші бої, зокрема поєдинок Усик — Ф’юрі.

Нагадаємо, напередодні бою Бетербієв — Бівол спалахнуло одразу кілька скандалів. По-перше, стало відомо, що український боксер допомагав Артуру готуватися до поєдинку. Річ у тім, що Бетербієва пов’язують дружні стосунки з головою Чечні Рамзаном Кадировим. По-друге, колишня дружина Дмитра розповіла його супернику про всі медичні проблеми колишнього.