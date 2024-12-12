У Росії розгорілася масштабна пожежа: задіяли навіть спецпоїзд (відео)

Причини події встановлюються

У четвер, 12 грудня, в Алтайському краї РФ почалася масштабна пожежа на складі з будматеріалами та легкозаймистими рідинами. На місці працюють десятки рятувальників.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Площа пожежі становить більше 1000 квадратних метрів.

НП сталася у Барнаулі. Там вогонь охопив будівлю складу. За попередніми даними, всередині знаходяться будматеріали та легкозаймисті рідини. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

На місці працюють 71 співробітник та 18 одиниць техніки, зокрема пожежний поїзд.

Площа пожежі на складі будматеріалів у Барнаулі стрімко збільшується і зараз вогонь охопив вже 2 000 квадратних метрів.

Причини та обставини події не уточнюються.

Жертв серед людей, за попередніми даними, немає.

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