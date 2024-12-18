Путинист планирует жить за границей

Сергей Полунин, известный артист балета родом из Херсона, также являющийся большим поклонником Путина, объявил о своем намерении покинуть Россию. Он сообщил, что его "миссия" в РФ завершена, и он больше не чувствует себя там как дома. Полунин заявил, что сбегает за границу.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Пока путинист не знает, куда поедет с семьей, но туда, где "душа была бы спокойна и на своем месте".

"Душа не дома. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должно быть. Давно мое время в России закончилось вроде бы сейчас я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на много лет огромную помощь мне оказали", — написал в посте путинист.

Напомним, что Сергей Полунин неоднократно выражал свою приверженность Путину, называя его "ангелом" и "олицетворением добра и света". В 2018 году он даже сделал татуировку с портретом Путина на груди, а затем добавил еще два с его изображением на плечах.

Также в 2024 году Полунин был доверенным лицом Путина на президентских выборах, а также организовывал сборы средств для поддержки российских военных, вовлеченных в так называемую "специальную военную операцию".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что связывает Зеленского с путинистом Маратом Башаровым. Он назвал "Володю" великим человеком.