Не тільки Труханов: Зеленський позбавив громадянства відразу трьох скандальних осіб

Двоє з трьох відкрито висловлювали прихильність Росії та Путіну

Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства через підтверджену наявність російського. Вже назвали три імені — окрім Геннадія Труханова, щодо якого реєстрували петицію, це Олег Царьов та Сергій Полунін

Про готовність рішення та підписання указу президент повідомив у соцмережах. Імена назвали в "Єдиному марафоні".

Геннадій Труханов

Зазначимо, що після позбавлення громадянства Геннадій Труханов не може виконувати обов'язки Одеського міського голови. "Телеграф" розповідав, хто може стати його наступником або ж в місті може бути утворена міська військова адміністрація для керування.

Олег Царьов

Олег Царьов також відома персона української політики. Колишній український нардеп із проросійськими поглядами. Ексрегіонал, як і Труханов, він запам'ятався тим, що у 2014 році голосував за "диктаторські закони", потім балотувався у президенти, але зняв кандидатуру. Після Революції Гідності втік до Криму, де став одним із ідеологів проєкту "Новоросія" та "спікером парламенту" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Проти нього відкрили кілька кримінальних справ за заклики до зміни територіальної цілісності та повалення конституційного ладу. У 2022 році Царьова заочно засудили до 12 років тюрми, а в 2024 — до восьми років за фінансування збройної агресії РФ і конфіскували майно на понад 460 млн грн.

Сергій Полунін

Сергій Полунін — уродженець Херсона, колишній соліст Королівського балету в Лондоні, який прославився не лише талантом, а й відвертою підтримкою Путіна та російської агресії. Після кількох років життя в Росії, де мав громадянство й посаду у Севастополі, він заявив, що "виконав свою місію" й залишає країну. Раніше Полунін підтримував окупацію Херсона, виступав у Криму та перед російськими військовими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі депутати зрадники поплатились життям за втечу до Росії. Зокрема, в Московській області кілька років тому був вбитий Ілля Ківа.