"Цілі визначатимемо ми": Лукашенко шукає місце для російського "Орєшніка"

Путін анонсував появу "Орєшніка" в Білорусі у другій половині 2025 року

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі є понад 30 майданчиків, де можна розмістити нові російські ракети "Орєшнік". Зараз білоруська влада нібито обирає найкраще місце, щоб ракети були "ближче до цілей".

За словами Лукашенка, на території Білорусі збереглися майданчики де раніше стояли стратегічні ядерні ракети, і тепер їх можуть використати знову. Про це повідомило білоруське інформаційне агентство "Белта".

"Усе це продумано сьогодні. Ми зараз думаємо, де, на яких площах розмістити цю зброю. У нас від розміщення стратегічних ядерних ракет майданчики збережені", — заявив Лукашенко.

Білоруський керівник наголосив, що саме Мінськ визначатиме цілі для нових ракет. За його словами, це було однією з умов домовленості з Путіним, на яку той нібито погодився. "Кнопку натискатимемо разом, не дай боже, якщо це буде потрібно. Але цілі визначатимемо ми. Погодився", – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що нещодавно президенти Росії та Білорусі узгодили розміщення ракетного комплексу "Орєшнік" на білоруській території. Путін анонсував появу цієї зброї в Білорусі у другій половині 2025 року. Контроль за пуском ракет здійснюватимуть російські ракетні війська стратегічного призначення, проте вибір цілей залишиться за Мінськом. Тоді ж країни підписали договір про спільний захист кордонів.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про ракету "Сармат". Росіяни стверджують, що ракета може доправити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу.