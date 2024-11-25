Вкионавець-путініст написав у заповіті, де його мають поховати

Йосип Кобзон — російський співак єврейського походження і великий прихильник диктатора Володимир Путіна. Виконавець родом із Донеччини, але відкрито підтримував псевдоформування "ЛДНР" та запам'ятався українофобськими висловлюваннями. Він помер у 81 рік від тривалої хвороби. Виконавець, як і акторка Світлана Світлична, похований у Москві.

"Телеграф" розкаже, що відомо про місце поховання путініста.

Який вигляд має могила Кобзона

Співака-українофоба поховали на Востряковському кладовищі в Москві. Могила росіянина розташована у єврейській частині цвинтаря, поруч з місцем поховання його мами Іди Шойхет.

Ще під час життя співак зазначав, що хоче бути похований саме на Востряковському кладовищі. Його поховали відповідно до юдейських традицій. Цікаво, що дружині Кобзона — Неллі Дризині — довелося придбати метр землі. А все тому, що місця для поховання виконавця, яке виділила влада, не вистачало. За це жінка заплатила 1 мільйон рублів (понад 400 тисяч гривень).

Через після похорон на могилі Кобзона встановили пам'ятник. Це фігура виконавця у повний ріст з мікрофоном, розташована перед гранітною плитою. Також громадяни країни-окупантки постійно приносять співаку-путіністу квіти.

Нагадаємо, що Йосип Кобзон народився у Часовому Ярі на Донеччині, який росіяни стерли з лиця землі. Певний час жив у Львові, Краматорську та Дніпрі, де навчався у гірничому технікумі. Згодом перебрався до країни-агресорки, де й будував співочу кар'єру.

Кобзон "відзначився" українофобськими заявами:

називав український гімн "нацистським";

підтримував силовий розгін учасників Євромайдану;

підтримав анексією Росією Криму та збройну агресію на Донбасі;

постійно приїжджав на окуповані Росією території та присвятив пісню сепаратисту "Моторолі".

Цікаво, що біля іншого пам'ятника Кобзону, що розташований у Збройовому провулку у Москві, помітили рекламу наркомагазину. Річ у тім, що у меморіал вмонтували 12 QR-кодів, що вели у наркошоп. Поліція шукає тих, хто змінив посилання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила російського співака, лідера гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова. Його поховали у Москві.