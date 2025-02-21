Скасував концерти в РФ і тролить росіян у соцмережах: де зараз Льова Бі-2, який засудив війну

Єгор Бортник фінансово допомагає ЗСУ і виїхав з Росії після початку повномасштабного вторгнення

Єгор Бортник, більш відомий як Льова Бі-2, став одним із тих російських музикантів, хто не побоявся висловити свою позицію щодо війни в Україні, на відміну від Романа Білика. Незважаючи на тиск з боку влади та загрозу заборони виступів у Росії, він та його гурт "Бі-2" відкрито дистанціювалися від кремлівської пропаганди.

І хоч колектив не давав прямих заяв про Україну, його учасники відмовилися підтримувати агресію і таємно підримують ЗСУ грошима. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що каже про війну фронтмен російського гурту "Бі-2" Єгор Бортник і де він зараз.

Що відомо про Єгора Бортника

Єгор Бортник народився 2 вересня 1972 року в Мінську, Білорусь. Свою музичну кар'єру розпочав у 1985 році, коли разом з Олександром Уманом (Шура Бі-2) заснував гурт, який згодом отримав назву "Бі-2". Початково колектив носив назви "Брати по зброї" та "Берег істини", але остаточна назва "Бі-2" закріпилася в 1988 році.

Упродовж своєї кар'єри гурт "Бі-2" зазнав численних змін у складі та стилі, але Льова та Шура залишаються незмінними лідерами. Колектив здобув широку популярність у 2000-х роках. Їхні пісні неодноразово очолювали музичні чарти, а сам гурт отримував престижні нагороди, такі як "Золотий грамофон" та "World Music Awards".

Що каже про війну Льова Бі-2

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, гурт "Бі-2" відкрито висловився проти війни. Це призвело до скасування їхніх концертів у Росії та переслідувань з боку влади.

У квітні 2022 року гурт "Бі-2" відмовився виступати в Омську через конфлікт із адміністрацією майданчика. Музиканти накрили чорним полотном банер із написом "Zа президента", демонструючи свою незгоду з пропагандистськими гаслами. Після спроб адміністрації зняти це накриття гурт ухвалив рішення скасувати концерт. У відповідь на їхню позицію були скасовані й інші заплановані виступи в Пензі, Астрахані, Уфі та Казані. Крім того, у Санкт-Петербурзі на невизначений термін перенесли виставу "Квартету І", в якій брали участь музиканти "Бі-2".

У жовтні 2024 року Льова опублікував фото, на якому на червоній площі у Москві ціла гора з черепів. Ймовірно, воно було створено за допомогою ШІ. У дописі співак додав хештеги #путинубийца #путинпреступник.

У грудні 2024 року Бортник привітав росіян з прийдешнім Новим роком. Цього разу він виклав фото ялинки, складеної зі зброї, касок і танку на фоні Червоної площі у Москві. На землі — багато вінків та надгробків.

Фінансування ЗСУ

За словами Бортника, він перерахував на потреби Збройних сил України понад 100 тисяч євро. Музикант зазначив, що придбав дві машини швидкої допомоги та один великий автобус. Льова Бі-2 заявив, що якби мав більше грошей, придбав би для української армії снаряди PC3O HIMARS. Єгор додав, що гурт останні два роки майже не заробляє грошей, тому ці кошти він практично "відриває від серця".

Де зараз Єгор Бортник

Зараз Льова Бі-2, проживає в Ізраїлі. Наразі музикант продовжує творчу діяльність за межами Росії. У січні 2024 року учасників гурту затримали у Таїланді після концерту. Їх посадили у камеру поліцейської дільниці через нібито неправильно оформлені документи. Артистів було оштрафовано, а міграційна служба повинна була депортувати їх до Росії, яку вони покинули після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила фронтмена гурту "Король і шут" Михайла Горшеньова. Він заявляв, що всі українці "рускіє", хоч і випустив пісню українською.