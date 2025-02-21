Отменил концерты в РФ и тролит россиян в соцсетях: где сейчас Лева Би-2, осудивший войну

Егор Бортник финансово помогает ВСУ и уехал из России после начала полномасштабного вторжения

Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, стал одним из тех российских музыкантов, кто не побоялся высказать свою позицию по поводу войны в Украине, в отличие от Романа Билыка. Несмотря на давление со стороны властей и угрозу запрета выступлений в России, он и его группа "Би-2" открыто дистанцировались от кремлевской пропаганды.

Хотя коллектив не давал прямых заявлений об Украине, его участники отказались поддерживать агрессию и тайно поддерживают ВСУ деньгами. "Телеграф" решил выяснить, что говорит о войне фронтмен российской группы "Би-2" Егор Бортник и где он сейчас.

Что известно о Егоре Бортнике

Егор Бортник родился 2 сентября 1972 года в Минске, Белорусь. Свою музыкальную карьеру начал в 1985 году, когда вместе с Александром Уманом (Шура Би-2) основал группу, которая впоследствии получила название "Би-2". Первоначально коллектив носил названия "Братья по оружию" и "Берег истины", но окончательное название "Би-2" закрепилось в 1988 году.

На протяжении своей карьеры группа "Би-2" претерпела многочисленные изменения в составе и стиле, но Лева и Шура остаются неизменными лидерами. Коллектив приобрел широкую известность в 2000-х годах. Их песни неоднократно возглавляли музыкальные чарты, а сама группа получала престижные награды, такие как "Золотой граммофон" и "World Music Awards".

Что говорит о войне Лева Би-2

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа "Би-2" открыто высказалась против войны. Это привело к отмене их концертов в России и преследованиям со стороны властей.

В апреле 2022 года группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за конфликта с администрацией площадки. Музыканты накрыли черным полотном баннер с надписью "Zа президента", демонстрируя свое несогласие с пропагандистскими лозунгами. После попыток администрации снять это накрытие группа приняла решение отменить концерт. В ответ на их позицию были упразднены и другие запланированные выступления в Пензе, Астрахани, Уфе и Казани. Кроме того, в Санкт-Петербурге на неопределенный срок перенесли спектакль "Квартета I", в котором участвовали музыканты "Би-2".

В октябре 2024 Лева опубликовал фото, на котором на красной площади в Москве целая гора из черепов. Вероятно, оно было создано с помощью ИИ. В посте певец добавил хештеги #путинубийца #путинпреступник.

В декабре 2024 года Бортник поздравил россиян с наступающим Новым годом. В этот раз он выложил фото елки, сложенной из оружия, касок и танка на фоне Красной площади в Москве. На земле много венков и надгробий.

Финансирование ВСУ

По словам Бортника, он перечислил на нужды Вооруженных сил Украины более 100 тысяч евро. Музыкант отметил, что купил две машины скорой помощи и один большой автобус. Лева Би-2 заявил, что если бы у него было больше денег, приобрел бы для украинской армии снаряды PC3O HIMARS. Егор добавил, что группа последние два года почти не зарабатывает денег, поэтому эти средства она практически "отрывает от сердца".

Где сейчас Егор Бортник

Сейчас Лева Би-2 проживает в Израиле. В настоящее время музыкант продолжает творческую деятельность за пределами России. В январе 2024 года у участников группы задержали в Таиланде после концерта. Их посадили в камеру полицейского участка из-за якобы неправильно оформленных документов. Артисты были оштрафованы, а миграционная служба должна была депортировать их в Россию, которую они покинули после начала полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила фронтмена группы "Король и шут" Михаила Горшенова. Он заявлял, что все украинцы "русские", хоть и выпустил песню на украинском.