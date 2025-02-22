Переговорник РФ Дмитрієв має бізнес у Києві? Зʼявились нові подробиці життя фаворита Путіна

З 2011 року очолює Російський фонд прямих інвестицій

Учасник нещодавніх переговорів Росії та США в Саудівській Аравії щодо України гендиректор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв нібито має відношення до сумнівного будівництва в Києві. 49-річний переговорник має тісні зв'язки з очільником РФ Володимиром Путіним.

Як зазначає "Главком", Дмитрієв може бути пов'язаним зі зведенням котеджного містечка "Олімпік парк", що за 19 кілометрів від Києва.

У 2008 році у селі Березівка столичне ТОВ "Траверз-Буд" розпочало будівництво житлових будинків. До піару цього проєкту долучалася навіть співачка Ані Лорак, яка тривалий час живе у Росії.

Офіційно прізвища Кирила Дмитрієва немає в жодних документах, але засновником "Траверз-Буду" виступала російська фірма "Юрфінансконсалт". За словами одного із домовласників, керівник громадської організації "Об’єднання мешканців котеджного містечка "Олімпік парк" Олег Хаврук ще майже 15 років назад казав, що у будівництво інвестували ексвласник "Дельта Банку" Микола Лагун (нині у базі розшуку МВС за підозрою у привласненні чужого майна) і Кирило Дмитрієв.

За планом проєкту, на площі близько 300 га планувалося побудувати 900 котеджів. Будинки мали вводити в експлуатацію трьома чергами. Середня вартість такої оселі складала $250 тис. Відомо, що Лагун та Дмитрієв майже у 200 інвесторів взяли пів мільярда гривень на будівництво котеджів.

Кирило Дмитрієв

Але будівництво затягнулося і за кілька років Дмитрієв отримав посаду в Росії. Покинувши Україну, він нібито залишив чималий борг, який обіцяв заплатити. Згодом у "Олімпік парк" кілька разів змінювались головні інвестори, власники. Станом на лютий 2025-го зведено меншу частину першої черги "Олімпік парку" (з недавніх пір цей проєкт вже називають Home Resort). Тобто помешканнями забезпечено приблизно 100 сімей.

Цікаві деталі про Дмитрієва

Він уродженець Києва, випускник Стенфордського й Гарвардського університетів, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та близький соратник Путіна. Після закінчення навчання закордоном йому пропонували продовжити роботу в McKinsey або в Goldman Sachs, але він обрав кар'єру в Росії.

У 2007 році Дмитрієв повернувся в Україну й очолив інвестфонд Icon Private Equity Віктора Пінчука з капіталом близько мільярда доларів. Фонд інвестував і в РФ. Згодом він одружився з Наталією Поповою – близькою подругою та бізнес-партнеркою доньки Путіна Катерини Тихонової.

Дмитрієв та його дружина

До Кремля Дмитрієву проклали шлях і донька Путіна, і хороші рекомендації Пінчука. У 2011 співбесіда пройшла успішно і він очолив РФПІ із статутним фондом 10 млрд дол.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США та Росія ведуть таємні переговори щодо України.