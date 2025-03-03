В Кремле заявили о невозможности завершения войны: почитайте о новых требованиях Путина к Украине

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отсутствие желания Киева идти на переговоры является главным препятствием для завершения войны. Вместе с тем он подтвердил, что Россия будет продолжать боевые действия для "достижения собственных целей".

Такую позицию он высказал в комментарии российским СМИ. По просьбам журналистов Песков оценивал напряженную встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме.

"Слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту Путина в том, что открытость Москвы до урегулирования упирается в нежелание Киева", – заявил Песков.

Он также отметил, что на Западе формируются разные подходы к войне, где одна часть политиков якобы поддерживает продолжение боевых действий, а другая склоняется к переговорам.

Кроме того, Песков заявил, что увеличение финансирования Украины со стороны Европы "не связано с мирным планом", а наоборот направлено на поддержку дальнейших боевых действий.

"Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений", – заявил пресс-секретарь российского лидера. Вместе с тем, он подтвердил, что никаких контактов между Путиным и Трампом, которые не были бы обнародованы, не происходило.

Также в Кремле признали, что прекращать так называемую "военную операцию", то есть войну в Украине, не планируют, поскольку хотят "достичь своих целей".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что встреча Трампа с Путиным готовится в ускоренном темпе. Параллельно с этим ведется подготовка ко второму раунду переговоров, начавшихся в прошлом месяце в Эр-Рияде.