У відповідь на атаку БПЛА Росія запустила фейк про вбивство українського інженера дронів

Інформація про підрив виявилася фейком

У Міністерстві оборони України спростували поширену в Telegram-каналах інформацію про нібито офіційну заяву міністра оборони Рустема Умєрова стосовно загибелі українського інженера Андрія Гуменного внаслідок вибуху автомобіля в Харкові. Відомство наголосило, що міністр таких заяв не робив, а також не має жодних офіційних акаунтів у Telegram.

У МОУ застерегли, що подібні вкиди є частиною інформаційної війни, яку Росія активно веде проти України, зокрема через поширення фейкових заяв від імені українських посадовців. У відомстві закликали громадян дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела повідомлень перед тим, як довіряти або поширювати їх.

Андрій Гуменний

Раніше в мережі з'явились повідомлення про нібито коментар не лише міністра оборони, а й очільника ГУР Кирила Буданова щодо вибуху, в якому загинув головний конструктор компанії "КНК", що займається розробкою БПЛА. Ці заяви вже спростовані офіційними джерелами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що єдиний в Росії завод із виробництва оптичного волокна в Мордовії зазнав чергової атаки безпілотників. Унаслідок удару на підприємстві "Оптиковолоконні системи" в Саранську спалахнула масштабна пожежа.