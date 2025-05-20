Справа не в ресурсах: дипломат розповів, у якому разі Путін погодиться закінчити війну

Наразі росіяни переконані, що можуть просунутися далі

Завершення війни Росії проти України найближчим часом не буде. У Москви ще вистачає ресурсів на продовження війни, а Україна не готова капітулювати на умовах Кремля.

Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю Апострофу. За його словами, американський президент Дональд Трамп продовжуватиме слухати фантастичні історії від Володимира Путіна через свого посланника Стіва Уіткоффа.

Чалий вважає, що на зустрічах з американським представником Путін переказує російську інтерпретацію історичних подій, і тому американський президент розповсюджує історії на кшталт тієї, де російські танки застрягли у бруді на підступах до Києва.

Дипломат вважає, що саме тому в найближчому майбутньому не варто чекати на завершення війни, оскільки такої готовності немає в Росії.

"Готовність буде, коли Росія вичерпає надію. Не ресурс, а надію, що вони можуть просуватися далі. А Україна буде посилена достатньо, щоб донести чіткі сигнали до Москви, що вони не зможуть зайти далі", — сказав Чалий.

Як повідомлялося раніше, британський генерал у відставці Чіп Чепмен повідомив, що перебої з постачанням допомоги зі США лише переконали Росію в тому, що Україна ослабла. У цих умовах припиняти бойові дії Путін не стане.