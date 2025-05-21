Путін своїм візитом у Курську область показав, що "стер" одну з умов початку переговорів

Цей візит відбувся за кілька днів після перших прямих переговорів

Президент Росії Володимир Путін уперше відвідав Курську область на заході країни. Це сталося після того, як російські війська відтіснили українські сили з більшої частини території під час несподіваного транскордонного наступу.

Про це повідомляє "The New York Times". У Кремлі заявили в середу, 21 травня, що напередодні російський політик побував на Курській атомній електростанції, провів зустріч із місцевими посадовцями та поспілкувався з волонтерами.

Опубліковані адміністрацією фото та відео мали показати повернення до звичайного життя, незважаючи на те, що в деяких районах регіону ще тривають бої.

Цей візит відбувся за кілька днів після перших прямих мирних переговорів між російськими та українськими представниками за понад 3 роки.

Раніше Путін заявляв, що не почне переговори з Україною, доки її війська не капітулюють у Курській області, тоді як Київ сподівався використати контроль над російськими землями як важіль у мирних перемовинах. Візит може свідчити про те, що Путін вважає цю перешкоду подоланою, попри те, що Україна продовжує здійснювати локальні атаки на російській стороні кордону.

"Телеграф" також повідомляв, що посол Росії в КНДР Олександр Мацегора повідомив, що на Курщині в прикордонних населених пунктах планується назвати вулиці та площі на честь північнокорейських військових і встановити пам’ятники.