Путин своим визитом в Курскую область показал, что "стер" одно из условий начала переговоров

Этот визит состоялся через несколько дней после первых прямых переговоров

Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область на западе страны. Это произошло после того, как российские войска оттеснили украинские силы с большей части территории во время неожиданного трансграничного наступления.

Об этом сообщает "The New York Times". В Кремле заявили в среду, 21 мая, что накануне российский политик побывал на Курской атомной электростанции, провел встречу с местными чиновниками и пообщался с волонтерами.

Опубликованные администрацией фото и видео должны показать возвращение к обычной жизни, несмотря на то, что в некоторых районах региона еще продолжаются бои.

Этот визит состоялся через несколько дней после первых прямых мирных переговоров между российскими и украинскими представителями за 3 года.

Ранее Путин заявлял, что не начнет переговоры с Украиной, пока ее войска не капитулируют в Курской области, в то время как Киев надеялся использовать контроль над российскими землями как рычаг в мирных переговорах. Визит может свидетельствовать о том, что Путин считает это препятствие преодоленным, несмотря на то, что Украина продолжает совершать локальные атаки на российской стороне границы.

"Телеграф" также сообщал, что посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что в Курщине в приграничных населенных пунктах планируется назвать улицы и площади в честь северокорейских военных и установить памятники.