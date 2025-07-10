Путін "передумав" прощатися зі Старовойтом? Дивні деталі на похороні ексміністра

У смерті чиновника теж багато дивних деталей

У ситуації з похороном Романа Старовойта, колишнього міністра транспорту РФ, помітили дивні особливості. Кремль надіслав вінок на церемонію прощання з ним, яка відбулася у четвер, 10 липня. Про це повідомляли російські пропагандистські ЗМІ, проте потім заявили про "помилку".

Через кілька годин новину про те, що хазяїн Кремля відправив траурний вінок, видалили. Схоже, що очільник Росії спочатку вирішив офіційно віддати шану Старовойту, але згодом змінив рішення. На це звернуло увагу російське опозиційне ЗМІ.

Церемонія прощання з ексміністром відбулася у Москві в траурному залі центральної клінічної лікарні №1 управління справами президента Росії. На неї прийшли понад десять членів російського уряду, проте самого Путіна не було.

Скриншот видання

Під час брифінгу речника Кремля Дмитра Пєскова журналісти запитали, чому хазяїн Кремля не приїхав на прощання зі Старовойтом. Пєсков відповів, що глава РФ "далеко не завжди відвідує такі сумні церемонії прощання" і що у нього сьогодні "інший робочий графік".

Роман Старовойт

Коли речника запитали про те, чи справді очільник Росії відправив вінок, Пєсков заявив: "Щодо вінка, так, президент, звичайно, традиційно відправляє свої вінки".

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