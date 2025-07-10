В смерти чиновника тоже много удивительных деталей

В ситуации с похоронами Романа Старовойта, бывшего министра транспорта РФ, заметили странные особенности. Кремль направил венок на церемонию прощания с ним, которая состоялась в четверг, 10 июля. Об этом сообщали российские пропагандистские СМИ, однако затем заявили о "ошибке".

Через несколько часов новость о том, что хозяин Кремля отправил траурный венок, удалили. Похоже, что глава России сначала решил официально отдать честь Старовойту, но впоследствии изменил решение. На это обратило внимание российское оппозиционное СМИ.

Церемония прощания с экс-министром прошла в Москве в траурном зале центральной клинической больницы №1 управления делами президента России. На нее пришли более десяти членов российского правительства, однако Путина не было.

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Во время брифинга спикера Кремля Дмитрия Пескова журналисты спросили, почему хозяин Кремля не приехал на прощание со Старовойтом. Песков ответил, что глава РФ "далеко не всегда посещает столь печальные церемонии прощания" и что у него сегодня "другой рабочий график".

Роман Старовойт

Когда спикера спросили о том, действительно ли глава России отправил венок, Песков заявил: "О венке, да, президент, конечно, традиционно отправляет свои венки".

Напомним, на лице Путина был замечен "украинский след". Кому-то он напомнил трезубец, а кому-то мишень.