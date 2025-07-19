Навіть тварини проти росіян: морська напасть зіпсувала відпочинок окупантам (відео)

У воду краще не заходити

Росіяни скаржаться на те, що курортний сезон в Росії зірвано. Спочатку їм заважали відпочивати обстріли, а тепер медузи.

Відповідні відео поширюють у мережі росЗМІ. Зазначається, що навала медуз зафіксована на узбережжі Азовського моря.

"Курортний сезон у Росії знову під загрозою: то "прильоти", то мазут, а тепер — медузи. Тисячі великих отруйних медуз заполонили пляжі Азовського моря. У такій воді купатися небезпечно можна отримати серйозні травми шкіри", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих відео видно, що на узбережжі моря у воді дуже багато великих медуз, деяких з них вже вимиває на берег. Така вода більше нагадує суп чи кисіль, а не море.

Однак навала медуз останні кілька років досить характерна для Азовського моря. Цього річ їх вже побачили на кількох окупованих Росією курортах. Купатись у морі з цими тваринами досить небезпечно, адже вони можуть жалити.

Чому так багато медуз влітку на морі

Медузи жителі теплих морів, саме тому їх часто бачать в Азовському морі, а не Чорному, бо воно менше. До того ж надмірна спека та зміна клімату сприяє розмноженню медуз та їх наближенню до узбережжя. Також на їхню популяцію вплинуло те, що Азовське море стало значно солонішим. Тому там з'явилися великі медузи — коренерот (Rhizostoma pulmo) і аурелія, вухата медуза (Aurelia aurita).

Раніше "Телеграф" розповідав, що російська окупація довела Донецьк до катастрофічної ситуації з водою.