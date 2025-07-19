Даже животные против россиян: морская напасть испортила отдых оккупантам (видео)

В воду лучше не заходить

Россияне жалуются на то, что курортный сезон в России сорван. Сначала им мешали отдыхать обстрелы, а теперь медузы.

Соответствующие видео распространяются в сети росСМИ. Отмечается, что нашествие медуз зафиксировано на побережье Азовского моря.

"Курортный сезон в России снова под угрозой: то "прилеты", то мазут, а теперь — медузы. Тысячи больших ядовитых медуз заполонили пляжи Азовского моря. В такой воде купаться опасно можно получить серьезные травмы кожи", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что на побережье моря в воде очень много больших медуз, некоторых из них уже вымывает на берег. Такая вода больше напоминает суп или кисель, чем море.

Однако нашествие медуз последние несколько лет достаточно характерно для Азовского моря. В этом году их уже увидели на нескольких оккупированных Россией курортах. Купаться в море с этими животными довольно опасно, ведь они могут жалить.

Почему так много медуз летом на море

Медузы — жители теплых морей, поэтому их часто видят в Азовском море, а не Черном, потому что оно меньше. К тому же чрезмерная жара и изменение климата способствуют размножению медуз и их приближению к побережью. Также на их популяцию повлияло то, что Азовское море стало более соленым. Поэтому там появились большие медузы – корнерот (Rhizostoma pulmo) и аурелия, ушастая медуза (Aurelia aurita).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российская оккупация довела Донецк до катастрофической ситуации с водой.