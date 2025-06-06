Народила Пєскову сина і вела розгульний спосіб життя: що відомо про першу дружину прессекретаря Путіна

Анастасія відрізнялася своїм норовливим і неприборканим характером

Головний брехун Кремля Дмитро Пєсков зараз одружений із фігуристкою Тетяною Навкою, яка народилася і виросла в Україні. Але для прессекретаря російського диктатора це третій шлюб. Першою його дружиною була Анастасія Будьонна.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя Дмитра Пєскова та його першу дружину. Ми дізналися деякі факти.

Анастасія Будьонна — що відомо про першу дружину Дмитра Пєскова

Зі своєю першою обраницею підлабузник Володимира Путіна познайомився ще в юності. Тоді Пєсков розпочинав свою кар’єру дипломата і йому за статусом підходила в дружини Анастасія Будьонна — онука відомого радянського полководця Семена Будьонного.

Перша дружина Пєскова була онукою відомого полководця

Одружилися вони у 1988 році, а за рік Анастасія подарувала Пєскову сина, якого назвали Микола. Народження спадкоємиця збіглося із призначенням Дмитра на посаду аташе в Туреччині, тому їм із дружиною довелося переїхати.

Дмитро Пєсков із сином Миколою

Але через 5 років подружжя розлучилося. Анастасія, яка звикла бути в центрі уваги й відрізнялася своїм неприборканим характером, не хотіла виконувати роль "ідеальної" дружини. У Туреччині, де жінкам належить поводитися скромно і стримано, дружина дипломата епатувала всіх своїми вбраннями та поведінкою.

Перша дружина Піскова любила вечірки та застілля

Відомо, що Будьонна любила галасливі вечірки, застілля і не вміла поводитися скромно і бути зразковою. Це спричинило конфлікти з чоловіком, а потім і розлад у сім’ї.

Анастасія любила розгульний спосіб життя, тому у 1993 році розлучилася з Пєсковим, забрала сина і поїхала до Англії, де продовжувала веселитися і не обмежувати себе. Кілька разів жінка виходила заміж, й окрім Миколи народила ще п’ятьох дітей від різних чоловіків. Проте Анастасія так і не змогла здобути жіночого щастя, бо всі її шлюби розпалися.

Як виглядає перша дружина Дмитра Пєскова

У відкритому доступі немає інформації, чим займалася перша дружина Пєскова в Англії, де саме вона жила та працювала. Але кілька років тому з’явилося повідомлення, що Анастасія померла, проте немає жодних даних про обставини її смерті та й офіційно цю інформацію ніхто не підтверджував.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дочка Пєскова. Дівчина була заручена в 17 років і "дуже бідно" жила у Франції.