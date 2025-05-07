Без бар’єрів та охорони: Зеленського помітили на Хрещатику серед простих українців (відео)

Попри високу посаду з ним все ще можна сфотографуватися

У середу, 7 травня, президент України Володимир Зеленський фотографувався із киянами та гостями столиці на Хрещатику. Він був в образі total black, який світ уперше побачив на прощанні з Папою Римським у Ватикані.

Коли Зеленський потрапив на відеокамеру, не було видно охорони. Ролик опублікував Telegram-канал "Труха Київ".

Ймовірно, таким чином український лідер хотів показати злим язикам, що не ховається у бункері та не відсиджується за кордоном, попри постійні ракетні обстріли столиці.

Також поведінка гаранта Конституції говорить про те, що висока посада не віддалила його від простих людей, які, як і в ті роки, коли він виступав у "95 кварталі", можуть запросто сфотографуватися із Зеленським.

Президент був в образі total black, який світ уперше побачив на похороні Папи Франциска. Він складається з чорної сорочки, таких же штанів та варіації кітеля з впізнаваними military деталями – фігурними клапанами на кишенях з розташуванням, характерним для форм.

Раніше фахівець з етикету Анна Чаплигіна розповіла, що старий костюм Зеленського зжив себе, а час для класики ще не настав, як і мир в Україні. За її словами, нинішній костюм президента транслює українцям меседжі про переговори.