Зрадила Україну і служить кремлівському режиму: що відомо про заступницю голови Держдуми, родом з Макіївки

Чиновниця підтримала війну проти України

Уродженка Макіївки Ірина Ярова з 2016 року обіймає посаду заступниці голови Державної Думи. Також вона понад 17 років входить до Генеральної ради партії "Єдина Росія". Ярова зрадила батьківщину і за криваві рублі працює у державних органах країни-окупантки, поки Росія вбиває її співвітчизників, як і Валентина Матвієнко.

"Телеграф" розкаже більше про кар'єру Ярової, як вона потрапила у державні органи Росії та чим там займається.

Що відомо про Ірину Ярову

Ярова народилась 1966 року у Макіївці, що на Донеччині. Незадовго до закінчення школи вона переїхала до Петропавловська-Камчатського разом з батьками. Після цього вона вступила у Всесоюзний юридичний заочний інститут. Паралельно під час навчання працювала у Далекосхідному тресті інженерно-будівельних вишукувань. Спершу вона була секретарем-друкаркою, а згодом — інженером з охорони праці.

В 1988—1997 роках Ярова працювала в органах прокуратури Камчатської області. Вона обіймала там різні посади: починаючи від стажистки і слідчої до заступниці прокурора Петропавловська-Камчатського і старшої помічниці прокурора Камчатської області.

Ірина Ярова працювала в органах прокуратури, фото з мережі

У 1997 році Ірина вирішила піти у політику, ставши депутаткою Ради народних депутатів Камчатської області. Там вона працювала над соціальною політикою та економічним розвитком регіону. Також вона стала головою депутатської фракції "Яблука".

У 2000 році вона навчалась у Російській академії державної служби при Президенті РФ та у Московській школі політичних досліджень. У 2007 році Ярова стала депутаткою Державної Думи V скликання від партії "Єдина Росія" по Камчатському краю. Вона входила до комітету у справах федерації та регіональної політики та комітету з конституційного законодавства і державного будівництва. Згодом її включили до Генеральної ради партії "Єдина Росія".

Ірина Ярова увійшла в "Єдину Росію", фото з мережі

У 2011 році Ярова стала депутаткою Державної думи VI скликання у фракції "Єдина Росія". Вона очолила комітет з безпеки і протидії корупції. У 2016 році знову увійшла до Державної думи РФ VII скликання. За час своєї діяльності вона проявляла такі ініціативи:

висловлювалась про "патріотичне виховання" школярів, тобто пропагандистське, пропонуючи ввести єдиний державний підручник історії;

виступала за посилення покарання за кримінальні злочини і адміністративні правопорушення;

підтримувала запровадження смертної кари;

була проти зобов'язання декларувати доходи членів родин чиновників;

підтримувала ініціативу про покарання за порушення правил проведення публічних заходів.

Ірина Ярова стала авторкою різних законів у Росії, скриншот з відео

Окрім цього, чиновниця була співавторкою закону, який запроваджував кримінальну відповідальність за виправдання злочинів нацистів. Водночас вона пропонувала ввести кримінальну відповідальність за пропаганду наркотичних речовин.

У 2016 році у Росії запровадили "Закон Ярової", який передбачав посилення покарання за екстремізм, а також зобов'язання телекомунікаційних компаній зберігати розмови і трафік користувачі. У ще одному пункті йшлося про введення кримінальної відповідальності за "недонесення" про злочини, які стосуються тероризму. Закон критикували за посилення контролю над інформаційним простором і порушення приватності громадян.

Ярова ініціювала суперечливі закони, фото з мережі

Також Ярова виступала на пропагандистському телебаченні, де поширювала кремлівські наративи про Україну та Росію як "один народ". До того ж вона називала Україну "інфікованою країною".

Де зараз Ірина Ярова

Чиновниця підтримала криваву війну Росії проти України і продовжила працювати на кремлівський режим. Вона висловилась за "прийняття" Донеччини та Луганщини до складу Росії, за що потрапила у санкційний список Євросоюзу та Великої Британії. Згодом через анексію українських земель і фіктивні референдуми стала підсанкційною особою у США. Також обмеження на Ярову наклали США, Австралія, Швейцарія та Україна.

Ярова стала підсанкційною особою, фото з мережі

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