Зрадила Україну і служить кремлівському режиму: що відомо про заступницю голови Держдуми, родом з Макіївки
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Чиновниця підтримала війну проти України
Уродженка Макіївки Ірина Ярова з 2016 року обіймає посаду заступниці голови Державної Думи. Також вона понад 17 років входить до Генеральної ради партії "Єдина Росія". Ярова зрадила батьківщину і за криваві рублі працює у державних органах країни-окупантки, поки Росія вбиває її співвітчизників, як і Валентина Матвієнко.
"Телеграф" розкаже більше про кар'єру Ярової, як вона потрапила у державні органи Росії та чим там займається.
Що відомо про Ірину Ярову
Ярова народилась 1966 року у Макіївці, що на Донеччині. Незадовго до закінчення школи вона переїхала до Петропавловська-Камчатського разом з батьками. Після цього вона вступила у Всесоюзний юридичний заочний інститут. Паралельно під час навчання працювала у Далекосхідному тресті інженерно-будівельних вишукувань. Спершу вона була секретарем-друкаркою, а згодом — інженером з охорони праці.
В 1988—1997 роках Ярова працювала в органах прокуратури Камчатської області. Вона обіймала там різні посади: починаючи від стажистки і слідчої до заступниці прокурора Петропавловська-Камчатського і старшої помічниці прокурора Камчатської області.
У 1997 році Ірина вирішила піти у політику, ставши депутаткою Ради народних депутатів Камчатської області. Там вона працювала над соціальною політикою та економічним розвитком регіону. Також вона стала головою депутатської фракції "Яблука".
У 2000 році вона навчалась у Російській академії державної служби при Президенті РФ та у Московській школі політичних досліджень. У 2007 році Ярова стала депутаткою Державної Думи V скликання від партії "Єдина Росія" по Камчатському краю. Вона входила до комітету у справах федерації та регіональної політики та комітету з конституційного законодавства і державного будівництва. Згодом її включили до Генеральної ради партії "Єдина Росія".
У 2011 році Ярова стала депутаткою Державної думи VI скликання у фракції "Єдина Росія". Вона очолила комітет з безпеки і протидії корупції. У 2016 році знову увійшла до Державної думи РФ VII скликання. За час своєї діяльності вона проявляла такі ініціативи:
- висловлювалась про "патріотичне виховання" школярів, тобто пропагандистське, пропонуючи ввести єдиний державний підручник історії;
- виступала за посилення покарання за кримінальні злочини і адміністративні правопорушення;
- підтримувала запровадження смертної кари;
- була проти зобов'язання декларувати доходи членів родин чиновників;
- підтримувала ініціативу про покарання за порушення правил проведення публічних заходів.
Окрім цього, чиновниця була співавторкою закону, який запроваджував кримінальну відповідальність за виправдання злочинів нацистів. Водночас вона пропонувала ввести кримінальну відповідальність за пропаганду наркотичних речовин.
У 2016 році у Росії запровадили "Закон Ярової", який передбачав посилення покарання за екстремізм, а також зобов'язання телекомунікаційних компаній зберігати розмови і трафік користувачі. У ще одному пункті йшлося про введення кримінальної відповідальності за "недонесення" про злочини, які стосуються тероризму. Закон критикували за посилення контролю над інформаційним простором і порушення приватності громадян.
Також Ярова виступала на пропагандистському телебаченні, де поширювала кремлівські наративи про Україну та Росію як "один народ". До того ж вона називала Україну "інфікованою країною".
Де зараз Ірина Ярова
Чиновниця підтримала криваву війну Росії проти України і продовжила працювати на кремлівський режим. Вона висловилась за "прийняття" Донеччини та Луганщини до складу Росії, за що потрапила у санкційний список Євросоюзу та Великої Британії. Згодом через анексію українських земель і фіктивні референдуми стала підсанкційною особою у США. Також обмеження на Ярову наклали США, Австралія, Швейцарія та Україна.
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