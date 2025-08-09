Навіть Путіну не підійде? Що не так з пропозицією "вигідного перемирʼя" Віткоффа

Загородній звернув увагу на важливий нюанс

Пропозиція спецпредставника США Стіва Віткоффа, яку він нещодавно представив очільнику Росії Володимиру Путіну, має свої неточності. Ба більше, офіційного підтвердження її існування немає.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. За його словами, активно обговорювати цю пропозицію почали саме після інсайдів ЗМІ.

Загородній вважає, що цього документа взагалі може не існувати, а вся інформація про нього фейк. Однак, якщо все ж це не так, то пропозиція Віткоффа має чималі неточності. Адже вона підкріплює позицію Путіна, а не Трампа. Йдеться саме про визнання окупованих територій України російськими.

"На відміну від Трампа, Путін не може собі дозволити зміну своєї позиції в якийсь інший бік", — каже експерт.

Він додає, що в документі нібито вказано про визнання частково окупованих територій російськими. Але тут виникає питання, хто їх має визнавати: Росія, США чи Європа. І є нюанс, адже Трамп не може визнати окуповані території, як би не хотів, це визнає Конгрес. Європа буде категорично проти, адже це порушення Гельсінського договору 75-го року ее про недоторканість кордонів.

"Україна точно ніколи цього не визнає. Хто за цією угодою має визнати окуповані території?" — додає Загородній.

До того ж є питання, про які самі території йдеться, тобто де їх межа: фактична лінія фронту чи те що собі Росія намалювала в конституції. Експерт вважає, що ця позиція Віткоффа — вкид, щоб посіяти недовіру до американців.

Додамо, що пропозиція США передбачають перемир'я в Україні, а не мир, де-факто визнання російських територіальних надбань (шляхом відтермінування цього питання на 49 або 99 років), а також зняття більшості санкцій, накладених на Росію, з перспективою повернення до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.

