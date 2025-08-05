Садист і син садиста: стало відомо, що матері Путіна викололи око вилами

Батьки Путіна побралися у 17 років

Батьки Путіна у розповідях глави Росії постають культурними та високоморальними людьми, проте його викрили на брехні про власну родину. Його батько був настільки буйним, що в молодості виколов вилами око своїй майбутній дружині та матері свого сина.

Історик та публіцист Костянтин Скоркін у Facebook наводить фрагмент з книги журналістів Романа Баданина та Михайла Рубіна "Цар власною персоною". Автори зазначають, що іноді Путін брехав та фантазував про своє життя. Так було й під час зустрічі з росіянами на початку 2024 року, яку було присвячено "традиційним цінностям".

По-перше, ніколи, я хочу це наголосити, ніколи не бачив батька п'яним. Загалом такого не було ніколи. Я вже про маму і не говорю. Я ніколи не чув від нього жодного лайливого слова. Взагалі. Ну, про маму теж навіть не говорю, — заявив Путін.

Автори книги "Цар власною персоною" припускають, що батьки захищали малого Путіна від насильства і лихослів'я в сім'ї. Проте батько мав важкий характер — мати Путіна "була з молодості одноокою, тому що інше око тато майбутнього російського лідера в буйстві виколов їй вилами".

Батько Путіна виколов око його майбутній матері — як це сталося

Історик зацікавився цією історією та знайшов розповідь про неї. Односельчанка Путіних, колишня голова сільради Анфіса Корміліцина описала її в інтерв'ю "Московському Комсомольцю" у 2002 році.

Батьки Путіна

Але Володька (батько Путіна) прийшов не один, а з друзями. Маруська (мати Путіна) не захотіла їх пускати, і вони взяли вила, що біля паркану стояли, і стали ламати ворота. Вона злякалася, вибігла з дому, підлетіла до огорожі. А Володька тим часом вилами пробив ворота та й потрапив Марусьці просто в обличчя. Коротше, викололо їй око випадково, — розповіла жінка.

За її словами, батько Путіна одразу відвіз дівчину, що скалічив, до лікарні. Лікарі видалили їй пошкоджене око.

Для дівки в ті часи це була ганьба: хто ж візьме за дружину неповноцінну! Тому Маруськіна мати пригрозила Володьці: якщо не одружишся, я тебе під суд віддам. Ось вони й побралися! Маруська потім дуже соромилася скляного ока, під час розмови ніколи в обличчя не дивилася, нахиляла голову вбік. Потім Володька влаштувався завод у Ленінграді, і вони перебралися туди, — додала колишня односельчанка Путіних.

Що відомо про батьків Путіна

Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді у родині вихідців з Тверської області. Батько, ветеран НКВС Володимир Спиридонович, після війни працював на заводі. Мати, Марія Шеломова, пережила блокаду, працювала санітаркою, прибиральницею, сторожем тощо. Майбутній диктатор третім сином подружжя — двоє старших померли в дитинстві. Путін жив з батьками до початку служби в КДБ.

Проте "гуляє" чимало чуток про батьків Путіна. За деякими з них, справжній батько глави Кремля воював на боці нацистів. За іншим припущенням, його матір'ю була насправді жінка з Грузії, яка народила дитину від одруженого чоловіка. Хлопця віддали в інтернат, а Путіни всиновили його. Однак це — лише версії з мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила батьків Путіна. Обидва померли від онкології.