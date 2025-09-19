Пугачова може сісти за ґрати та втратити мільйони: що сталося

Пугачову можуть позбавити мільйонних доходів у Росії

Співачку Аллу Пугачову після її інтерв'ю, в якому вона розповіла, чому виїхала з Росії, намагаються "скасувати" у Росії. Тепер стало відомо, що артистка може втратити доходи в країні-терористці.

Російські ЗМІ пишуть, що адвокат Олександр Трещев подав позов проти Пугачової "за виправдання тероризму". Саме так він охарактеризував висловлювання співачки про покійного президента Чечні Джохара Дудаєва як про "порядну людину". За це Трещев пропонує стягнути з виконавиці 1,5 мільярда рублів. Також артистці може загрожувати покарання у вигляді 5 років ув'язнення.

Також адвокат доповнив свій позов вимогою позбавити Пугачову авторських нарахувань у розмірі 28 мільйонів рублів у рік. Трещев зазначив, що доходи від композицій, зокрема й написаних у СРСР, "не повинні фінансувати антиросійські настрої".

Олександр Трещев, фото з мережі

Раніше голова Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією у Росії Віталій Бородін заявив, що співачка "не заслуговує жодної уваги" після того, як "зробила багато дурниць і наговорила на кілька кримінальних статей". Також він зазначив, що звернеться до прокуратури, аби перевірити діяльність виконавиці.

Натомість артистка вже відреагувала на спроби її "скасувати". Вона поширила світлину, на якій усміхається, і написала, що "порив говорити зник".

Хвилинний порив говорити зник. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись. Алла Пугачова

Пугачова відреагувала на "кенселінг", скриншот з її сторінки в інстаграмі

