Пугачева может сесть за решетку и потерять миллионы: что случилось
Пугачеву могут лишить миллионных доходов в России
Певицу Аллу Пугачеву после ее интервью, в котором она рассказала, почему уехала из России, пытаются "отменить" в России. Теперь стало известно, что артистка может потерять доходы в стране-террориста.
Российские СМИ пишут, что адвокат Александр Трещев подал иск против Пугачевой "за оправдание терроризма". Именно так он охарактеризовал высказывание певицы о покойном президенте Чечне Джохаре Дудаеве как о "порядочном человеке". За это Трещев предлагает взыскать с исполнительницы 1,5 миллиарда рублей. Также артистке может грозить наказание в виде 5 лет тюрьмы.
Также адвокат дополнил свой иск требованием лишить Пугачеву авторских начислений в размере 28 миллионов рублей в год. Трещев отметил, что доходы от композиций, в том числе написанных в СССР, "не должны финансировать антироссийские настроения".
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России Виталий Бородин заявил, что певица "не заслуживает никакого внимания" после того, как "совершила много глупостей и наговорила на несколько уголовных статей". Также он отметил, что обратится в прокуратуру, чтобы проверить деятельность исполнительницы.
Артистка уже отреагировала на попытки ее "отменить". Она распространила фотографию, на которой улыбается, и написала, что "порыв говорить исчез".
Минутный порыв говорить исчез. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь.
