Путин находится у власти уже 20 лет

Кремлевский диктатор Владимир Путин, которому сегодня исполняется 73 года, вошел в тройку самых старых правителей России.

Путин занял третье место среди государственных лидеров страны-террориста по продолжительности жизни во время пребывания у власти. Его возраст – 73 года. Второе место занял Иосиф Сталин, бывший Генеральный секретарь ЦК ВКП. Он был лидером Советского Союза, в который и входила Россия.

Иосиф Сталин, фото Getty Images

Сталин ввел в СССР тоталитарную систему, а также был единоличным диктатором. Диктатор организовал Голодомор 1932–1933 года и массовые репрессии украинцев. Он умер в результате кровоизлияния в мозг в возрасте 74 лет.

А вот первое место в рейтинге самых старых правителей России, когда она еще была частью СССР, занял украинец Леонид Брежнев. При его руководстве в Советском Союзе наблюдался застой в экономике, притеснения прав людей, русификация. Находясь у власти, Брежнев умер в 75 лет.

Леонид Брежнев, фото Getty Images

Интересно, что в сентябре 2025 года в сети появилась запись разговора Путина и президента России Си Цзиньпина. Они обсуждали современные биотехнологии, благодаря которым можно продлить жизнь. В частности, Цзиньпинь отметил, что есть шанс увеличить возраст до 150 лет.

Путин и Си Цзиньпинь, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях Владимира Путина. Его отец был жесток по отношению к своей жене.