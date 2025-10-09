Білизна, крокодил і не тільки: які дивні подарунки отримував Путін та від кого

За останні кілька років Путіну вручили безліч екстраординарних подарунків

Кремлівський диктатор Володимир Путін, якому днями виповнилося 73 роки, за роки правління отримував щедрі та часом екстравагантні подарунки від лідерів різних країн. Серед них предмети розкоші, унікальні колекційні речі й навіть живого хижака.

Путіну 7 жовтня виповнилося 73 роки

Які незвичайні подарунки отримував Путін на день народження

"Телеграф" вирішив дізнатися, якими дивними презентами радували російського диктатора його колеги, друзі та світові лідери.

Президент Росії Володимир Путін нещодавно відзначив своє 73-річчя. На посаді глави держави він перебуває понад 20 років, і за цей час йому були вручені різні подарунки.

Володимиру Путіну виповнилося 73 роки, Фото: Getty Images

Одним із пам’ятних презентів для Путіна стали копії щита та меча князя Володимира, на яких було вигравіювано фразу "Цим переможеш". Диктатору їх подарувала у 2016 році знімальна група фільму "Вікінг".

Не менш незвичайним став Меч Перемоги, який подарував Володимир Путін у лютому 2016 року король Бахрейну Хамад бен Іса аль-Халіф під час візиту до резиденції "Бочарів Струмок". Цей меч виготовлений з дамаської сталі, а його руків'я зроблене з дорогоцінних металів.

Не обходилося і без дивних сюрпризів. На 65-річчя російського лідера колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі підніс йому вишиту підковдру з фотографією їхнього рукостискання на тлі собору Василя Блаженного та Колізею. На створення цього виробу пішло шість годин.

Подарунок Путіну від Сільвіо Берлусконі

Серед незвичайних презентів особливу увагу зайняв кришталевий крокодил, вручений Володимиру Путіну у 2002 році президентом Молдови Володимиром Вороніним. Дарувальник наголосив на символічному сенсі подарунка, зазначивши, що це єдина тварина, яка не здає назад. Разом із крокодилом диктатор отримав породистого скакуна, золоті запонки та шпильку для краватки.

Також Путіну на честь дня народження у 2008 році подарували живе уссурійське тигреня, якому дали прізвисько Маша та передали до сафарі-парку.

Путіну в 2008 році подарували тигреня

На 70-річний ювілей Путін отримав у подарунок від диктатора Білорусі Олександра Лукашенка сертифікат на трактор ручного збирання BELARUS-1523.3 – саме на такій моделі свого часу на колгоспі працював сам Батька. А голова Таджикистану Емомалі Рахмон подарував президентові РФ велику піраміду, викладену з кавунів.

Путін отримав у подарунок піраміду з кавунів

