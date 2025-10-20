Найскладніша зима для України попереду: чи варто сподіватись на допомогу від ЄС

Російські удари завдали помітних збитків енергетиці країни

Євросоюз має свою стратегію щодо підтримки України взимку, адже енергетика країни сильно страждає від російських обстрілів. Наразі ЄС підтримує зв'язок з Києвом та готовий до подальших дій.

Що треба знати:

Європа засуджує удари Росії по Україні та її енергетиці напередодні зими

ЄС готовий будь-якої миті посилити допомогу

Ситуація з енергетикою в Україні досить тривожна

Про це "Телеграфу" розповів єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен. За його словами, наразі ЄС в тісному контакті з українським урядом. А сам Йоргенсен досить часто розмовляє з міністром енергетики щодо чинної ситуації.

"Європейський Союз уже надав значну як фінансову, так і технічну допомогу. Ми вважаємо те, що відбувається зараз, жахливим, і рішуче засуджуємо атаки на українську інфраструктуру", — каже єврокомісар.

Він зазначає, що Європа готова коригувати та збільшувати нашу підтримку — тоді й у тій формі, коли це буде необхідно. Європейський інвестиційний банк також бере активну участь у цьому процесі. Йоргенсен продовжує уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, що цього року Київ готовий до опалювального сезону, як і вся країна. Проте запас міцності доволі низький, тому ситуація у столиці напружена. Ексміністр енергетики України Іван Плачков каже, що у столиці до обстрілів було достатньо генеруючих потужностей, достатньо було відремонтовано обладнання, мереж тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерт назвав головний енергетичний провал України, адже захисні споруди для цих об’єктів виявилися не настільки ефективними, як думали та прогнозували.