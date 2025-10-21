У Путіна зухвало відмовилися припиняти бойові дії в Україні: яку причину вигадали цього разу

Росія цинічно відмовляється припиняти війну проти України

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ проти негайного припинення вогню в Україні по лінії бойового зіткнення. Таку пропозицію президента США Дональда Трампа підтримали Київ та європейські лідери у спільній заяві.

Що треба знати:

Президент України та європейські лідери у спільному зверненні заявили, що Київ готовий зупинитися на лінії бойового зіткнення

Лавров заявив, що Росія не погоджується на такий варіант

Глава МЗС РФ додав, що Путін та Трамп на Алясці нібито домовлялися про інше

Слова Лаврова про відмову від перемир'я, які він сказав у розмові з журналістами за підсумками переговорів із главою МЗС Ефіопії, цитують росЗМІ. Щоб виправдати відмову Росії припинити війну проти України Лавров повторив брехливу та цинічну тезу російської пропаганди, нібито в Україні при владі "нацисти". Також він згадав домовленості, досягнуті між главою Росії Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом в ході літньої зустрічі на Алясці.

Заклики про перемир'я прямо зараз, без усунення причин українського конфлікту, суперечать тому, про що домовилися Путін і Трамп на Алясці, — заявив Лавров

Україна готова припинити бойові дії по поточній лінії зіткнення — що відомо

У вівторок, 21 жовтня, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери оприлюднили спільну заяву, в якій йдеться, що вони рішуче підтримують позицію Трампа негайно припинити бойові дії. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів, наголошується у заяві.

Зазначається, що тактика затягування з боку Росії неодноразово демонструвала, що саме Україна є єдиною стороною, яка справді прагне миру. Водночас Путін і надалі обирає насильство й руйнування.

Тому ми чітко заявляємо: Україна має бути у якнайсильнішій позиції — до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на російську економіку та оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий до миру. Ми розробляємо заходи, щоб використати повну вартість заморожених суверенних активів Росії, аби Україна мала необхідні ресурси, — йдеться у спільній заяві

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував допис Дональда Трампа, у якому той заявив, що і Україна і Росія "мають зупинитися там, де перебувають зараз". Зеленський сказав, що згодний з Трампом у питанні, що війну потрібно зупинити, але є важливий момент.