Путіністка Матвієнко крутила роман з одеситкою: спливли таємні подробиці особистого життя "Вальки-стакан"

Матвієнко завжди захищала своїх фавориток і була з ними щедрою

Відома російська чиновниця Валентина Матвієнко, яка народилася в Україні, крутила романи зі своїми підлеглими. Однією з її коханок була одеситка на ім’я Ольга.

Про це у програмі на Youtube-каналі "Ходорковський LIVE" розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, яка написала книгу "Игра в бутылочку". Жінка розкрила несподівані деталі особистого життя "Вальки-стакан".

Що варто знати:

Валентина Матвієнко народилася в Україні, але кар’єру будувала у Росії й зараз є близькою соратницею Володимира Путіна

Російська чиновниця є представницею ЛГБТ-спільноти та крутила романи зі своїми підлеглими

Що відомо про романи Валентини Матвієнко з жінками

У Росії мають намір провести "зачистку" від людей з "нетрадиційною" орієнтацією, хоча серед самої керівної еліти чимало тих, хто належить до ЛГБТК+ спільноти. Серед них і голова Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко.

Валентина Матвієнко

Як виявилося, соратниця Путіна мала романтичні стосунки з Аллою Маніловою, яка зараз є директором Російського музею. Хоча вони давно розійшлися.

Валентина Матвієнко і Алла Манілова

Вони були стійкою парою років 20 тому, вони давно розійшлися, але залишилися у дружніх стосунках. Власне, Росія має наслідки цього кохання — це фестиваль "Пурпурові вітрила". Губернаторська яхта завжди була місцем прийомів вищої еліти "рожевого спектру" і це ніколи не було секретом. Ольга Романова

Валентина Матвієнко мала романи з жінками

Однією з її коханок була одеситка Ольга, яка працювала з Матвієнко у "пізнішому складі". Жінка часто літала до Одеси, зокрема з Валентиною Іванівною.

Відомо, що Матвієнко була губернатором Санкт-Петербурга і місцева ЛГБТ-спільнота називала її "нашою Валькою", бо чиновниця за всіх заступалася. Жінки, з якими мали близькі стосунки, відгукувалися про неї добре, називавши "царицею".

