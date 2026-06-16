"Орєшник" може промахуватися на десятки км від цілі: цікаві подробиці

Виплив документ про критичний дефект "новітньої" ракети РФ

У "Орєшнику" стоїть радянський гіроскоп, який немає чим калібрувати, через це ракета може промахуватися на десятки кілометрів. А саме російське вундерваффе – промисловий гібрид, створений із розрізнених компонентів різних ракетних програм, більшість із яких було розроблено десятки років тому.

Про це йдеться у розслідуванні Dallas Analytics. Як з’ясувалося, ракета не може вийти у серію.

Проблема пов’язана з гіроскопічним блоком ГУ-503, радянським авіаційним приладом, адаптованим для "Орєшника". Він відповідає за відстеження положення ракети в польоті, а відхилення навіть у пів градуса на гіперзвуковій швидкості може призвести до промаху на десятки кілометрів.

Внутрішнє листування Мічурінського заводу, що опинилося у розпорядженні аналітиків, прямо вказує на повну втрату виробничих технологій для спеціалізованого обладнання, призначеного для регулювання та калібрування ГУ-503.

"Навіть коли цеху вдається придбати або якимось чином зібрати прилад, у підприємства відсутня можливість перевірити точні параметри гіроскопа до остаточного складання. Цей конкретний виробничий дефект прямо пояснює, чому наступні ракети "Орєшника" непередбачено вражали цивільну інфраструктуру замість запланованих військових цілей", — повідомляють розслідувачі.

У листуванні наголошується, що усунення цієї проблеми не зводиться до простого технічного ремонту, а потребує фундаментального перероблювання базової проєктної документації для інтеграції сучасної бази електронних компонентів. Однак основною технологічною складністю залишається фізична геометрія самого вузла наведення.

Листування Мічурінського військового заводу. Фото: Dallas Analytics

Блок ГУ-503 не є автономним компонентом. Він глибоко інтегрований в автоматизований навігаційний вузол. Це залишає мінімальний фізичний запас для зміни розмірів системи без необхідності повного, пов’язаного з високим ризиком, перероблювання суміжного обладнання, що несе колосальні технічні ризики.

"Основна причина, через яку Росія не може використати "Орєшник" як стандартизовану, надійну бойову платформу, полягає в його архітектурному походженні. Це промисловий гібрид, зібраний з фрагментованих компонентів, що належать до абсолютно різних ракетних розробок, більшість з яких існують уже кілька десятиліть", — йдеться в матеріалі.

Високопосадовець в апараті закупівель Міністерства оборони Росії повідомив Dallas Analytics, що кілька критично важливих компонентів для платформи "Орєшник" були адаптовані безпосередньо із застарілої проєктної документації радянської доби. Від цих креслень відмовилися під час скорочення оборонного сектору, оскільки їх визнали застарілими для високоточної сучасної війни.

Саме з проблемою гіроскопічного блоку розслідувачі також пов’язують удар "Орєшника" по гаражному кооперативу у Білій Церкві у травні 2026 року. За їхньою версією, реальною метою мав бути вантажний аеродром. Наступна заява Путіна про навмисне ураження цивільного об’єкта фактично вказує, що ракета залишається на стадії випробувань.

Нагадаємо, Росія могла завдати двох ударів "Орєшником" по території України в ніч проти 24 травня. Повітряні сили ЗСУ офіційно підтверджують один удар по Білій Церкві, також є відео можливого удару по окупованій частині Донеччини. Проте кадри викликають низку питань.