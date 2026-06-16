"Орешник" может промахиваться на десятки км от цели: интересные подробности

Всплыл документ о критическом дефекте "новейшей" ракеты РФ

В "Орешнике" стоит советский гироскоп, который нечем калибровать, из-за этого ракета может промахиваться на десятки километров. А само российское вундерваффе – промышленный гибрид, созданный из разрозненных компонентов различных ракетных программ, большинство из которых было разработано десятки лет назад.

Об этом идет речь в расследовании Dallas Analytics. Как выяснилось, ракета не может выйти в серию.

Проблема связана с гироскопическим блоком ГУ-503, советским авиационным прибором, адаптированным для "Орешника". Он отвечает за отслеживание положения ракеты в полете, а отклонение даже в полградуса на гиперзвуковой скорости может привести к промаху на десятки километров.

Внутренняя переписка Мичуринского завода, оказавшаяся в распоряжении аналитиков, прямо указывает на полную утрату производственных технологий для специализированного оборудования, предназначенного для регулировки и калибровки ГУ-503.

"Даже когда цеху удаётся приобрести или каким-то образом собрать прибор, у предприятия отсутствует возможность проверить точные параметры гироскопа до окончательной сборки. Этот конкретный производственный дефект напрямую объясняет, почему последующие ракеты "Орешник" непредсказуемо поражали гражданскую инфраструктуру вместо запланированных военных целей", – сообщают расследователи.

В переписке отмечается, что устранение этой проблемы не сводится к простому техническому ремонту, а требует фундаментальной переработки базовой проектной документации для интеграции современной базы электронных компонентов. Однако основной технологической сложностью остается физическая геометрия самого узла наведения.

Переписка Мичуринского военного завода. Фото: Dallas Analytics

Блок ГУ-503 не является автономным компонентом. Он глубоко интегрирован в автоматизированный навигационный узел. Это оставляет минимальный физический запас для изменения размеров системы без необходимости полной, сопряженной с высоким риском, переработки всего смежного оборудования, что несет колоссальные технические риски.

"Основная причина, по которой Россия не может принять на вооружение "Орешник" в качестве стандартизированной, надежной боевой платформы, заключается в его архитектурном происхождении. Это промышленный гибрид, собранный из фрагментированных компонентов, принадлежащих к совершенно разным ракетным разработкам, большинство из которых существуют уже несколько десятилетий", – говорится в материале.

Высокопоставленный чиновник в аппарате закупок Министерства обороны России сообщил Dallas Analytics, что несколько критически важных компонентов для платформы "Орешник" были адаптированы непосредственно из устаревшей проектной документации советской эпохи. От этих чертежей отказались во время сокращения оборонного сектора, поскольку их признали устаревшими для современной высокоточной войны.

Именно с проблемой гироскопического блока расследователи также связывают удар "Орешника" по гаражному кооперативу в Белой Церкви в мае 2026 года. По их версии, реальной целью должен был быть грузовой аэродром. Последующее заявление Путина о намеренном поражении гражданского объекта фактически указывает, что ракета остается в стадии испытаний.

Напомним, Россия могла нанести два удара "Орешником" по территории Украины в ночь на 24 мая. Воздушные силы ВСУ официально подтверждают один удар по Белой Церкви, также есть видео возможного удара по оккупированной части Донеччины. Однако кадры вызывают ряд вопросов.